ロッテは、12月23日に、“飲むアイス”の「クーリッシュ」ブランドから、「クーリッシュ 贅沢フラッペ ダークモカ」を発売する。

同品は、「お洒落なカフェで出てくるような、贅沢フラッペが楽しめるクーリッシュ」というコンセプトで誕生した、新作クーリッシュ。北海道産生クリームとチョコレートとエスプレッソのコク深い味わいが楽しめるアイスを、微細氷で後味スッキリ楽しむことができる。頑張った一日のご褒美に、ダークモカの味わいが楽しめる“贅沢フラッペ”を楽しんでほしい考え。



「クーリッシュ 贅沢フラッペ ダークモカ」

商品特長は、北海道産生クリームとチョコレートとエスプレッソのコク深い味わいが楽しめる大人向けの「クーリッシュ」。通常のクーリッシュに比べて微細氷の比率を減らすことで、アイスの味わいが強く感じられる仕立てになっている。クーリッシュの微細氷は、季節や味によってサイズを使い分けており、今回はよりなめらかな食感を楽しんでもらいたく、通常品に比べて小さい微細氷を使用した。クーリッシュの新ラインアップとして、通常のクーリッシュとは異なる世界観のデザインとなっている。なお、クーリッシュはアイスなので、一度溶けたものを再び凍らせると品質が変わる。

［小売価格］248円（税込）

［発売日］12月23日（火）

ロッテ＝https://www.lotte.co.jp