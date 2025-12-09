

「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 具材大入」

明星食品は、カップ焼そば「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 具材大入（ぐざいおおいり）」を、12月29日に発売する。

「明星 一平ちゃん夜店の焼そば」は「からしマヨネーズ付きカップ焼そば」という新しい切り口に挑戦し、1995年に発売を開始した。以来、ソースの香ばしさとからしマヨネーズが生み出すこってり感で好評を得て、2月20日に発売30周年を迎えた。30周年の締めくくりとして、消費者への感謝と、年末年始のお祝いの気持ちを込めた商品を発売する。

商品のポイントは、たっぷり入った彩り鮮やかな具材。一平ちゃんのソースねり込み麺や夜店ソース、ソースふりかけ、からしマヨはそのままに、具材にお祝い感のあるサクサクな「紅白あげ玉」を加え、3倍量（「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛」比）の肉と2倍量（「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛」比）のキャベツが入ってボリューム満点となっている。

パッケージデザインも、お祝い感のある華やかなパッケージに仕上げた。縁起熊手をモチーフとした、にぎやかなデザインで年末年始を彩る。

今年の締めくくりと来年の幕開けを、発売30周年のラストを飾る華々しい一平ちゃんとともに迎えてみては。

商品特長は、ソースをねり込んだ香ばしい「ソースねり込み麺」とのこと。鉄板で焼いたようなコクと旨みのある「夜店ソース」となっている。ソースとスパイスが重なり食欲をそそる「ソースふりかけ」。別添は「一平ちゃんオリジナルからしマヨネーズ」となっている。具材は、紅白あげ玉（えびあげ玉、醤油入りあげ玉）、キャベツ（量を2倍に増量）、豚肉ダイス（量を3倍に増量）。

［小売価格］368円（税別）

［発売日］12月29日（月）

明星食品＝https://www.myojofoods.co.jp