ファンケルは、目の栄養補給をサポートする機能性表示食品「えんきん」ブランドから、ファンケル最高峰のアイケアサプリ「えんきんプレミアム」を通信販売、直営店舗において来年2月17日から発売する。また4月から順次、一般流通での展開も予定している。

同製品は、機能性表示食品「えんきん」に配合されている、目に必要な3つの栄養「アスタキサンチン」「ルテイン」「ゼアキサンチン」に加えて、新たに目のうるおいを保つ機能性関与成分「エリオジクチオール−6−C−グルコシド（略称：E6CG）」を配合している。

加齢による目の健康が気になる人、またスマートフォンやパソコンなどのデジタルデバイス使用による目の負担を感じている人にもおすすめの製品。現代における多様な目の悩みに寄り添い、快適な「見る」生活をサポートする。

同社は30年にわたり、目の栄養研究を進めてきた。そして18年前、年齢による目の悩みに着目し「えんきん」の前身となる製品を開発した。それから今日に至るまで、体の内側から目の栄養を補給することが、目の健康のサポートにつながるというコンセプトを大切にしてきた。「えんきん」という名称は、年齢による目の悩みに寄り添う親しみやすい存在でありたいという想いから、ひらがな表記を採用している。「えんきん」は発売以降多くの人に愛されるブランドへと成長し、累計販売個数は3000万個を突破（2007年10月〜2024年12月末の販売実績概算（旧商品を含む））し、アイケア市場内シリーズサプリメント企業ランキング9年連続売上No.1（2015〜2023年売上金額（えんきん・ブルーベリーミエルネ・その他合計）出典：「H・Bフーズマーケティング便覧2017〜2025機能志向食品編」＜アイケア市場内シリーズサプリメント企業ランキング 富士経済＞）を誇る製品へと進化を遂げている。一方で、常に目を使い過ぎる現代において、長時間のデジタルデバイス使用による目のうるおい悩みや負担が増加しており、目の健康へのニーズはより広範囲に拡大している。「えんきん」シリーズは、人生の生きがいや活力を生む「見る力」をサポートするため、時代の変化に合わせて進化を続け、多くの消費者の日常を支えてきた。そして今回、同社の研究力を集結させ、次世代のアイケアサプリメントとして新たに「えんきんプレミアム」を開発した。

「えんきんプレミアム」は、日本初の目の機能性表示食品ブランドとして市場に革新を起こした「えんきん」のコンセプトを受け継ぎつつ、新たな価値を提供する製品。目の悩みに寄り添いながら、時代にふさわしい機能や成分を加え、「見る力」をサポートする。目を使い過ぎる現代において、一人ひとりの目の健康を守り、快適な日々や充実した生活の実現に貢献する。

「えんきんプレミアム」は、従来の「えんきん」に配合されていた主要成分に加え、新たな成分を配合して進化を遂げた。手元のピント調節力を維持し目の疲労感軽減に働きかける「アスタキサンチン」、そして光の刺激から目を保護し、ぼやけを緩和する「ルテイン」「ゼアキサンチン」といった成分は、従来の「えんきん」と同様に配合している。さらに「えんきんプレミアム」は、目のうるおいを保つ新成分「エリオジクチオール−6−C−グルコシド」を配合。ルイボス発酵茶葉由来の同成分が、目のうるおいをサポートする。

同社では、配合成分が体内で効率的に働く仕組みにこだわり、「体内効率」設計に基づくサプリメント開発を行っている。「えんきんプレミアム」では目の栄養（アスタキサンチン）の吸収性を考え、独自の乳化技術を採用した設計を実現。成分の質、吸収性、配合バランスなど、あらゆる角度から最適な設計を追求し、栄養成分の本来の力を発揮できる製品づくりを目指している。

アイケアサプリを現在摂取している人へのモニター調査（2025年7月20日〜8月18日（期間中1ヵ月間の摂取）346人（ファンケル調べ））では、約80％の人が継続摂取を希望するなど高評価を得た。「年を取ってきて仕方ないと諦めていた部分があったが、頼ってみたいと思う」「目のうるおい感や疲労感が少し良くなり、快適な毎日を過ごしていけそう」などうれしい声が寄せられている。

［小売価格］4700円（税込）

［発売日］2026年2月17日（火）

ファンケル＝https://www.fancl.jp