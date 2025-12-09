dinosは、岡山県産の高品質なひのき間伐材を使用した国産のパレットベッドを、12月8日から「ディノスオンラインショップ」で発売する。来年1月6日には、同製品を掲載したカタログ「dinos」の配布を開始する。

製品の主な特長は、岡山県産ひのき「美作（みまさか）材」の間伐材を使用した国内家具メーカー製造の国産品。無塗装で仕上げることで、ひのき天然木本来の優れた吸湿性を保持している。約700kgの耐荷重試験をクリア。きしみ・たわみが出にくい、だれもが安心して使える高い耐久性を実現している。組み立て不要、パレットを並べるだけの簡単設置。シングルからキングサイズまで、ライフスタイルの変化に合わせた自由なカスタマイズが可能となっている。岡山県産ひのき間伐材を活用することで生産地の産業活性化に寄与し、かつ森林の環境保全にも配慮したサステナブル製品だという。

今回発売するパレットベッドは、美しい色艶と木目が特長の岡山県産ひのき「美作材」を100％使用し、国内家具メーカー製造による“国産品質”が特長の製品。目の詰まった頑丈な木材を使用することで約700kg の耐荷重試験をクリアし、きしみやたわみが出にくい高い強度を実現した。角に丸みをつけた面取り加工を施しており、小さな子どもがいる家庭でも安心して設置できる。また、無垢材を無塗装で仕上げることによって、ひのきが持つ高い吸湿性を保持。パレットをすのこ形状に

することで通気性を確保し、高温多湿な気候においても快適な睡眠環境を保つ。マットレスはもちろん、敷布団も直接置いて使用できる。

1枚あたり縦横幅50cm・高さ10cmのパレットを並べて設置することで、空間やライフスタイルの変化に合わせた自由なカスタマイズが可能。パレット8枚でシングルサイズ、12枚でダブル・セミダブルサイズ、16枚でクイーン・キングサイズ相当と、家族構成やライフスタイルの変化に合わせて柔軟にサイズを拡張・変更することができる。パレット同士は連結不要。置くだけの簡単設置で、組み立ての手間を省いた。組み立て作業が苦手な人でも安心して使用できる。

近年、持続可能な社会への関心が高まる中、同社では国産の材料を使い、環境に配慮したサステナブルな製品づくりを通じて、上質かつ魅力ある価値を提供したいとの思いを抱いてきた。今回発売する製品においては、岡山県産ひのきを使用することで、生産地の産業の活性化に貢献するだけでなく、間伐材の活用によって森林の健全な成長を促し、土砂崩れなどの災害リスクを低減する。また、消費者に長く安心して使ってもらえるよう、国内家具メーカーで生産することで、品質にも徹底してこだわった。同社においては、単なる製品づくりに留まらず、森林環境と地域社会の未来を見据えた取り組みを今後も継続していく考え。

［小売価格］

幅50cm・8枚セット（シングルサイズ相当）：2万4990円

幅50cm・2枚セット（買い足し用）：8900円

（すべて税込）

［発売日］12月8日（月）

dinos＝https://dinos-corp.co.jp