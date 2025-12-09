奥野壮＆豊田裕大、BL役作りで1週間同棲生活 ファン「きゃ〜」と黄色い歓声 「寝顔を見た時に…」
俳優の奥野壮（25）と豊田裕大（26）が9日、都内で行われたドラマ『コスメティック・プレイラバー Season2』の試写会イベントに登壇。役作りで1週間同棲生活したことを明かし、ファンが黄色い歓声を上げた。
本作は、奥野と豊田がW主演を務める、2026年1月スタートのドラマ。楢島さち氏の同名BL漫画が原作で、奥野が超真面目かつピュアな先輩美容部員の間宮棗、豊田は生意気でクールな後輩美容部員の佐橋斗真を演じる。1月25日深夜1時15分から、フジテレビで初回放送される。FODでは独占見放題配信される。
奥野は役作りのため、1週間同棲生活を明かした。豊田から「一緒に生活させていただきたい」と提案があったといい、「もちろんです」と応じたと明かした。この告白に詰めかけた観客は「きゃ〜」と歓声を上げ、喜んでいた。
豊田は「（奥野の）寝顔を見た時に、佐橋はこういう思いなのかなというのを感じた」といい、役作りに大いに役立ったことを明かした。場所は奥野が拒否して、豊田の自宅になったといい、奥野は「提案したんだからあなたの家でしょ」と話していた。
