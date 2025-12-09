サンワサプライが運営している直販サイト「サンワダイレクト」は、人気商品を改良した、高さ調整できるローデスク「100−DESKL016BK（ブラック）」と「100−DESKL016MN（ブラウン）」を発売した。

おすすめポイントは、高さを5段階で調節できるとのこと。タップ受け付きでケーブルもスッキリ収納できる。モニターアームも設置できる広々天板となっている。





38cm〜50cmまで5段階の高さ調整が可能なため、床座での作業、座椅子を使った勉強、ソファ前でのくつろぎワーク・・・どんなスタイルにもフィットする。家族それぞれの身長や使い方に合わせられるため、リビング学習や在宅ワークなど幅広いシーンで活躍する。天板裏にはタップ受けが付いており、ケーブル類がデスク周りに散らばらず美しく収納できる。メンテナンスのしやすい設計で、コンセント周りの煩雑さを解消。ノートPC、タブレット、ゲーム機など、多デバイス環境でもすっきりした作業空間をつくる。バックフレームが小さく設計されているため、対面で座るレイアウトや足を伸ばす姿勢にも対応。リラックスしながらの作業や動画視聴、家族との団らんにも最適だとか。自由度の高い使い方ができ、ワークスペースをより心地よい場所へと変えてくれる。天板には2本のリーンフォースメント（補強材）を搭載し、広々100cm幅でもしっかりとした安定性を実現。長時間の作業や重量のある機器の使用でも安心して使える。「シンプルなのに頼もしい」、そんなデスクを求めるユーザーに最適となっている。フレームに耐久性の高いスチールを採用し、マグネット収納との相性も抜群だとか。ケーブルホルダーや小物ケースなどを自由に追加できる。また、アジャスター付きで床のわずかな凹凸にも対応。安定した作業環境をしっかり支える。

［小売価格］

100−DESKL016BK：1万1637円

（すべて税別）

サンワサプライ＝https://www.sanwa.co.jp