¡Ö¥ß¥¹£Æ£Ì£Á£Ó£È£²£°£²£¶¡×¤ÎÈ¯É½¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬£¹Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÈÄÌîÍ¥²Ö¡Ê£³£²¡Ë¡¢ÈþÇÈÆá½ï¡Ê£²£µ¡Ë¡¢º´¡¹ÌÚÌÀ²»¡Ê£²£´¡Ë¤Î£³¿Í¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î£Ï£Ç¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¥ß¥¹£Æ£Ì£Á£Ó£È¡×¤Ï£²£°Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤â¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢½÷Í¥¡¢ÍÌ¾¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î½Ð¿È¼Ô¤é¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£ÌóÈ¾Ç¯¤ò¤«¤±¤Æ»£±Æ²ñ¤ä£Ó£Î£Ó¿³ºº¡¢¤µ¤é¤Ë¸ø³«ÌÌÀÜ¿³ºº¤Ê¤É£±£°ÉôÌç¤ÎÁª¹Í¤ò·Ð¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÈ¯É½¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î±ÉÍÀ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ÈÄÌî¤Ï¡¢ÎòÂå¥ß¥¹£Æ£Ì£Á£Ó£ÈºÇÇ¯Ä¹¥¿¥¤¤Î£³£²ºÐ¤À¡£¼õ¾Þ¸å¡¢¡Öº£²ó¡¢ºÇÇ¯Ä¹µÏ¿¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆàºÇÇ¯Ä¹á¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸Ø¤ê¡£Â³¤±¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£Â³¤±¤Æ¼õ¾Þ¤·¤¿ÈþÇÈ¤Ï¡Ö£±Ç¯Á°¤Ï²¿Êª¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ì¤Ð¡¢¡¢º´¡¹ÌÚ¤â¡Ö²¿¤Ë¤Ç¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»ä¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¸å¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¡Ö¥ß¥¹£Æ£Ì£Á£Ó£È£²£°£²£µ¡×¤È¤Î¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°ÂÐ·è¤ËÄ©Àï¡£½é¡¹¤·¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£
¡¡£³¿Í¤Ï£¹ÆüÈ¯Çä¤Î¼Ì¿¿½µ´©»ï¡Ö£Æ£Ì£Á£Ó£È¡×¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£±¡Á£²·îÈ¯Çä¤ÎÆ±»ï¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥½¥í¥°¥é¥Ó¥¢¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£¤Þ¤¿¡¢Íè½Õ¤Ë¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¡Ö¥ß¥¹£Æ£Ì£Á£Ó£È£²£°£²£¶¡×¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£