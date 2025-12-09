院長の座を狙う悪医師の陰謀。12年前に戻った大病院の跡取り研修医は父の死を阻止できるのか／ドクタークエスト
『ドクタークエスト 転落医師、転生して最強医師になる』（nifuni／MYRIAGON STUDIO：原作、苔島花石：コンテ、nifuni：漫画、森粼洸貴：脚本/LINEマンガ）第6回【全6回】
【漫画】『ドクタークエスト 転落医師、転生して最強医師になる』を第1回から読む
医師・神堂薪人（マキト）の人生は、大病院の院長だった父親の急死を機に転落してしまう。父の死後、病院内の権力者・小沢総司の陰謀により病院を解雇されたマキトは、多額の借金を背負い個人クリニックを開業する。しかし突然の交通事故で右手に麻痺が残ってしまい、身体的にも精神的にも崩壊。借金取りに追い詰められ命を落とす…はずだった。目を覚ますとそこは父親が健在だった12年前、研修医時代の自分に回帰転生していた――！ 右手に宿った特殊な力で再び医師としての道を駆け上がる医療サクセスストーリー『ドクタークエスト 転落医師、転生して最強医師になる』をお楽しみください。
Ⓒnifuni, MYRIAGON/AAO
ⒸDOCTOR QUEST project/LDF
Ⓒnifuni, MYRIAGON/AAO
ⒸDOCTOR QUEST project/LDF
Ⓒnifuni, MYRIAGON/AAO
ⒸDOCTOR QUEST project/LDF
Ⓒnifuni, MYRIAGON/AAO
ⒸDOCTOR QUEST project/LDF
Ⓒnifuni, MYRIAGON/AAO
ⒸDOCTOR QUEST project/LDF
Ⓒnifuni, MYRIAGON/AAO
ⒸDOCTOR QUEST project/LDF