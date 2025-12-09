¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦²°ÉßÍµÀ¯¡¡AD»þÂå¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡ØÅ´ÏÓ ! DASH!!¡Ù¤ò²óÁÛ¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤Æ¤¨¤¨¤ó¤«¡©¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡×¤Î²°ÉßÍµÀ¯¡Ê£³£¹¡Ë¤¬£¹Æü¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Öµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡×¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð±é¡££Á£Ä»þÂå¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÅ´ÏÓ¡ª£Ä£Á£Ó£È¡ª¡ª¡×¤Î¥í¥±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡²°Éß¤Ï¹â¹»»þÂå¡¢·Ý¿Í¤è¤ê¤â¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¤Î»Å»ö¤Ë½¢¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£À©ºî²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤·¡¢£Á£Ä¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤ò¡Ö¡Ø¥Í¥×¥ê¡¼¥°¡Ù¤È¤«¤Ç¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¤µ¤ó´Ö¶á¤Ç¸«¤¿¤ê¤È¤«¡£¡ØÅ´ÏÓ¡ª£Ä£Á£Ó£È¡ª¡ª¡Ù¤Ç¾ëÅç¤µ¤ó¤È¥í¥±¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡ÖÅ´ÏÓ¡½¡½¡×¤ÎÈÖÁÈÌ¾¤¬½Ð¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¡Öµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡×¤Î¶â¤Á¤ã¤ó¤«¤é¡Ö¹ñÊ¬¤µ¤ó¤È¤â¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¬¡£²°Éß¤Ï¡Ö¹ñÊ¬¤µ¤ó¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢Á´Á³É¾È½¤ÏÎÉ¤¤¤±¤É¤Ê¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤Æ¤¨¤¨¤ó¤«¡©¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯·¡¤ê²¼¤²¤ë¤È¡¢²°Éß¤Ï¡Ö¾ëÅç¤µ¤ó¤È¤·¤«¥í¥±¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤è¡£¤½¤Î»þ´ü¤«Ê¬¤«¤é¤ó¤±¤É¡¢¾ëÅç¤µ¤ó¤È»³¸ý¤µ¤ó¤·¤«¤¢¤ó¤Þ¶õ¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤Ö¤óË»¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡Ä¹À¥¤µ¤ó¤È¤«¾¾²¬¤µ¤ó¤È¤«¡Ä¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡Ö¥í¥±¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡¢à¾ë»³á¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¥·¥Õ¥È¤ß¤¿¤¤¤Ëà¾ë»³á¤È¤«à¹ñ¾¾á¤È¤«½ñ¤¤¤Æ¤ó¤Í¤ó¤±¤É¡¢ÂçÂÎ¡¢¾ë»³¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤¢¤ë¡£Åö»þ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£