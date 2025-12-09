M!LK曽野舜太に「紅白」初出場サプライズ祝福「イイじゃんな波を僕らM!LKと一緒に」【コスメティック・プレイラバー Season2】
【モデルプレス＝2025/12/09】俳優の奥野壮、豊田裕大、M!LKの曽野舜太が12月9日、都内で行われたドラマ「コスメティック・プレイラバー Season2」（フジテレビ・FOD／2026年1月15日スタート／毎週木曜深夜〜）試写会イベントに出席。曽野にサプライズをする場面があった。
大みそか恒例の「第76回NHK紅白歌合戦」（12月31日午後7時20分〜11時45分）に初出場が決定しているM!LK。そこで、観客が“イイじゃん”サプライズボードを掲げ、楽曲「イイじゃん」にちなんだサプライズで曽野を祝福。曽野は、祝福を受け「僕たちMLK、今年11周年でなんとか『紅白歌合戦』に出させていただくことが決定したんですけど、まだ夢心地というか、ステージに立つまでずっとまだ夢なんじゃないかなって疑ってる節があるんですけど、1月から『コスラバ』も始まるよね？それに合わせて“イイじゃん”な波を僕らM!LKと一緒に作っていただけたらなと思います。『紅白歌合戦』頑張っていきます！」と意気込んだ。
原作はシリーズ累計150万部を突破した同名BL漫画「コスメティック・プレイラバー」（楢島さち氏）。ピュアな先輩美容部員・間宮棗（奥野）と生意気でクールな後輩美容部員・佐橋斗真（豊田）のドギマギする出会いから甘い同棲生活までを表現した物語は、Season2へ。2人がそれぞれ仕事でステップアップしていく中でぶち当たる壁や遠距離恋愛の危機に直面する様子を描く。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆曽野舜太に「紅白」初出場サプライズ祝福
◆奥野壮＆豊田裕大W主演「コスメティック・プレイラバー Season2」
