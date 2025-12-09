美容医療初心者におすすめ♡ 憧れの美白肌が叶う「トーニング＆IPL」って？

写真拡大 (全4枚)

うっすらできたシミや、ニキビ跡の赤みが気になってきた時におすすめの施術って？そこで今回は、痛みが少なく始めやすい「トーニング＆IPL」をご紹介します。短期間で美白を目指せるポイントを押さえて、無理なく肌質改善をスタートさせちゃお♡

“はじめてならコレ！”お悩み別おすすめ施術

副作用が少なく美肌効果を実感できる、トライしやすい施術を、Ray編集部がピックアップ！

どんな施術が適しているかは医師と相談するのがベストだけど、美肌治療の際の検討材料にしてみて。

くすみ・美白

トーニング＆IPL

レーザーを用いたトーニングや光治療・IPLでの施術なら、痛みが少なく、服薬などより短期間で美白をめざすことが可能です。

いくつか種類のあるIPL治療器のなかでもフォトフェイシャルM22では、8種のフィルターを選択して光の波長を変えることで、うっすらできたシミやニキビ後の赤み、毛穴など、マルチな肌質改善効果を望めます。

痛みもほぼないマイルドな治療なので、美容医療初心者にもおすすめ。

Check! IPL （フォトフェイシャル）

フォトフェイシャルM22＠銀座ケイスキンクリニック

肌状態や悩みにあわせてカスタマイズできるIPL。トーンアップさせるだけでなく、ニキビ対策や肌質改善にも有効。

BEFORE
AFTER
INFORMATION

銀座ケイスキンクリニック

住：東京都中央区銀座1-3-3 G-1ビル 5・6F
☎︎：0120-282-764
https://www.ks-skin.com
料：フォトフェイシャルM22 全顔 初回トライアル 22,000円（ケミカルピーリング＋VCAAローションパック込み）

取材・文／政年美代子

Ray編集部 エディター 佐々木麗