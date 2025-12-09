美容医療初心者におすすめ♡ 憧れの美白肌が叶う「トーニング＆IPL」って？

うっすらできたシミや、ニキビ跡の赤みが気になってきた時におすすめの施術って？そこで今回は、痛みが少なく始めやすい「トーニング＆IPL」をご紹介します。短期間で美白を目指せるポイントを押さえて、無理なく肌質改善をスタートさせちゃお♡

どんな施術が適しているかは医師と相談するのがベストだけど、美肌治療の際の検討材料にしてみて。

副作用が少なく美肌効果を実感できる、トライしやすい施術を、Ray編集部がピックアップ！

くすみ・美白

トーニング＆IPL

レーザーを用いたトーニングや光治療・IPLでの施術なら、痛みが少なく、服薬などより短期間で美白をめざすことが可能です。

いくつか種類のあるIPL治療器のなかでもフォトフェイシャルM22では、8種のフィルターを選択して光の波長を変えることで、うっすらできたシミやニキビ後の赤み、毛穴など、マルチな肌質改善効果を望めます。

痛みもほぼないマイルドな治療なので、美容医療初心者にもおすすめ。