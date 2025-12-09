美容医療初心者におすすめ♡ 憧れの美白肌が叶う「トーニング＆IPL」って？
うっすらできたシミや、ニキビ跡の赤みが気になってきた時におすすめの施術って？そこで今回は、痛みが少なく始めやすい「トーニング＆IPL」をご紹介します。短期間で美白を目指せるポイントを押さえて、無理なく肌質改善をスタートさせちゃお♡
“はじめてならコレ！”お悩み別おすすめ施術
副作用が少なく美肌効果を実感できる、トライしやすい施術を、Ray編集部がピックアップ！
どんな施術が適しているかは医師と相談するのがベストだけど、美肌治療の際の検討材料にしてみて。
くすみ・美白
トーニング＆IPL
レーザーを用いたトーニングや光治療・IPLでの施術なら、痛みが少なく、服薬などより短期間で美白をめざすことが可能です。
いくつか種類のあるIPL治療器のなかでもフォトフェイシャルM22では、8種のフィルターを選択して光の波長を変えることで、うっすらできたシミやニキビ後の赤み、毛穴など、マルチな肌質改善効果を望めます。
痛みもほぼないマイルドな治療なので、美容医療初心者にもおすすめ。
Check! IPL （フォトフェイシャル）
フォトフェイシャルM22＠銀座ケイスキンクリニック
肌状態や悩みにあわせてカスタマイズできるIPL。トーンアップさせるだけでなく、ニキビ対策や肌質改善にも有効。
BEFORE
AFTER
INFORMATION
銀座ケイスキンクリニック
住：東京都中央区銀座1-3-3 G-1ビル 5・6F
☎︎：0120-282-764
https://www.ks-skin.com
料：フォトフェイシャルM22 全顔 初回トライアル 22,000円（ケミカルピーリング＋VCAAローションパック込み）
取材・文／政年美代子
Ray編集部 エディター 佐々木麗