プロ野球・阪神は9日、2025年度の現役ドラフトにて井上広大選手がロッテに移籍し、ヤクルトの濱田太貴選手を獲得したことを発表しました。

井上選手は、2019年にドラフト2位で阪神に入団。今季開幕直後は苦戦し開幕1軍を逃しましたが、2軍でたしかな実力を発揮し1軍昇格に。その日は6番レフトでスタメン出場となりましたが、振り逃げを含む2三振で3打数無安打という結果で降格となり、その後1軍での出場機会はありませんでした。

井上選手は球団を通じて「阪神に入団し6年、球団関係者の方々には感謝しかありません。阪神の選手として思うように結果は残せませんでしたが、沢山のファンの方からの温かいご声援、そして初ホームランを打った時のあの声援は今でも忘れられません。来シーズンからは千葉ロッテマリーンズの選手としてプレーすることになります。心機一転、ラストチャンスだと思って、結果にこだわって頑張ります。阪神に入団して出会った関係者の皆様そして阪神ファンの皆様、本当にありがとうございました。また交流戦でお会いできること楽しみにしています」とコメントしています。

獲得した濱田選手は2018年にドラフト4位でヤクルトに入団。開幕1軍で迎えるも、今季は開幕戦での代打のヒット以降9試合快音が響かず、4月16日に登録抹消となっていました。しかし2軍で活躍をみせ8月に1軍復帰。今季34試合に出場し、打率.221となっていました。