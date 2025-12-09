福士蒼汰＆福原遥、サプライズ登場も苦笑い「壊さないかな」 驚き涙する観客も
俳優の福士蒼汰、福原遥、行定勲監督が9日、都内で行われた映画『楓』（19日全国公開）生歌唱付き特別試写会にサプライズ登場した。
【写真】生歌唱に感動⋯思わず涙する福原遥
この日は、劇中歌アーティストの十明による歌唱イベントとして、ファンが集結。上映後、十明による楽曲カバーを受けた際の心境やレコーディングの感想が語られたあと、MCの呼び込みで、客席後方の扉からキャスト2人と行定監督がサプライズ登場。大きな拍手で包まれた。
集まったファンの中には、キャスト＆監督の思わぬ登場に驚き、涙する人も。福士は「ドキドキするんですよね。見られた後、本人登場って。役柄としてみられていたわけじゃないですか。いまは福士蒼汰できちゃっているので、（雰囲気を）壊さないかなと思うんですけど」と苦笑い。福原は「みなさんのお顔を見てしまいます。どう受け取ってくれたのかなって。少しでもみなさんに寄り添える作品になっていればいいなと思います」と笑顔を見せた。
行定監督は、「ここから観る限りでは暗い顔している人がいなくてホッとしている」とし、「重くて暗いみたいなことを想像するかもしれないですけど、スピッツが歌っているフレーズがそれだけではないと思っていただけるんじゃないかと思います。（原曲が）もともと俯瞰で見ていて、あたたかく包みこんでいるというように描いている」と本作に込めた思いを伝えた。
本作は、スピッツ「楓」を原案にしたラブストーリー。事故で双子の弟を失った涼（福士）は、弟の恋人・亜子（福原）に弟と間違えられたまま恋人として過ごす。しかし亜子もまた“秘密”を抱えていた。真実を言えないまま惹かれあってしまう2人の運命が交差する。
MCは、伊藤さとりが務めた。
