福原遥、「楓」カバー生歌唱に涙 福士蒼汰も感激「温度を感じて、より一層心に来た」
俳優の福士蒼汰、福原遥、行定勲監督が9日、都内で行われた映画『楓』（19日全国公開）生歌唱付き特別試写会に登壇。劇中歌アーティストの十明によるスピッツ「楓」カバー生歌唱を、集まったファンとともに楽しんだ。
【写真】生歌唱に感動⋯思わず涙する福原遥
この日は、劇中歌アーティストの十明による歌唱イベントとして、ファンが集結。イベント途中でサプライズ登壇した福士、福原、行定監督は、十明による約4分間の生歌唱を客席で楽しみ、透き通るような歌声にうっとり。
福士は「よかったです」「温度を感じて、より一層心に来るものがありました」と感激。福原は「すごーい！」「思い出しても涙が…。あったかい」と目に涙を溜めて思いを溢れさせていた。
本作は、スピッツ「楓」を原案にしたラブストーリー。事故で双子の弟を失った涼（福士蒼汰）は、弟の恋人・亜子（福原遥）に弟と間違えられたまま恋人として過ごす。しかし亜子もまた“秘密”を抱えていた。真実を言えないまま惹かれあってしまう2人の運命が交差する。
MCは、伊藤さとりが務めた。
