妻夫木聡主演のＴＢＳドラマ「ザ・ロイヤルファミリー」は次回１４日に最終回を迎える。引退危機から復活したロイヤルファミリーと騎手野崎翔平（市原匠悟）が、Ｇ１未勝利から５歳イヤーの２０２５年・有馬記念を狙うことに。

一方で有力馬主・椎名善弘（沢村一樹）の息子椎名展之（中川大志）が台頭し、３歳馬ソーパーフェクトで皐月賞、ダービー制覇。菊花賞は当然とし、前人未到の無敗での３冠＆有馬記念制覇を照準に、ロイヤルファミリーの前に立ちはだかった。

ただし父椎名善弘と、ソーパーフェクトの主戦を降ろされた騎手佐木隆二郎（高杉真宙）による反撃も示唆された。椎名善弘が菊花賞から有馬へと、まだ無名の３歳上がり馬を「隠し馬」を投入してくるとの予想が挙がっている。

第７話。良きライバルだったロイヤル総帥山王耕造（佐藤浩市）の病室を訪れた椎名善弘が、息子に「簡単に負けるわけにいかない」と言い、山王に「社長にひとつご相談が。私はまだ大人げないもので」と封筒のようなものを差し出した。

この相談内容が未回収のまま最終回を迎える。椎名が、山王所有馬で息子中条耕一（目黒蓮）が相続できなかったロイヤルファミリーの父ロイヤルホープの種付けを申し入れ、ホープ産駒を所有している説も。

また山王が物語序盤で林田牧場の林田純次（尾美としのり）の息子の思いを受け、牝馬イザーニャの血統を受け継ぐと約束した件も、子ロイヤルイザーニャが奇跡勝利でロイヤルを救ったところで止まっている。

椎名の「隠し馬」説を巡っては、椎名がロイヤルイザーニャに、ロイヤルホープの宿敵だったダービー馬・ヴァルシャーレを付けているとの予想も浮上している。