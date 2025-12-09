『ふてほど』純子（河合優実）スケバンから“激変”の近影に驚きの声 なんと富士そば勤務「可愛すぎる」
TBS系ドラマ『不適切にもほどがある！』の公式インスタグラムが9日に更新され、新春スペシャルドラマの撮影日誌が公開された。
【写真】『ふてほど』純子が“激変”…富士そばで働く姿
写真には、純子（河合優実）が写っており「富士そば」の店員姿。「富士そばで働く純子（#河合優実さん）を発見 何着ても似合うなぁ」と伝えた。
この写真を受けて、視聴者から「バイト始めたん？」「まさかの富士そば勤務？謎が多すぎるには程がある（笑）」「そっか、高校は卒業してるんだね」など、驚きの声。
スケバンの聖子ちゃんカットではない、新たな印象。「看板娘決定！」「純子ちゃん可愛すぎる」「なんでも似合っちゃう」と、期待が高まっている。
連ドラのその後を描く『新年早々 不適切にもほどがある！〜真面目な話、しちゃダメですか？〜』は、来年1月4日午後9時から放送。
市郎のもとに未来からタイムマシン型バスの開発者、83歳の井上昌和（小野武彦）が現れ、「好きな時代に行きましょう！」とタイムトンネルに誘われる――。好きな時代に行けるようになった市郎は、娘・純子（河合）の未来を変えるために再び立ち上がり、今度は令和だけでなく、さらなる未来にも過去にもタイムスリップし、行く先々で人々をかき回していく。
