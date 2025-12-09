富山湾でのブリの水揚げが例年より少ないことで影響が出ています。県内の小売店では、県外で水揚げされたブリが目立ち、価格が上昇しています。



武道優美子キャスター

「こちらの鮮魚コーナーにはきょう、ブリが入っているんですが、切り身の産地を見ますと京都、愛媛、岩手などすべて県外で水揚げされたものになっています」



立山町の大型小売店です。県内でブリの水揚げが少ない影響が店頭に表れています。





キャスター「富山の冬といえば」買い物客「ブリだね。買いたいけど他のになってしまう」キャスター「なぜですか」買い物客「年金生活だから」買い物客「これ安いから、これにするわ」と言って手に取ったのはヒラマサ。買い物客「宝くじ当たったらブリでも買って」店ではこのところ、ブリの刺身などの価格が例年の2倍から3倍に跳ね上がっているといいます。シマヤ立山店 鮮魚部チーフ 島林伸行さん「市場に氷見産のブリは入荷がなくて、全国的にブリが少なくて、魚屋のなかでもちょっと（ブリの）取り合いになっているような、そんな状況でございます」店では、県外からも広くブリを仕入れてなんとか商品を確保していますが、買い物客は、地場産のブリへのこだわりが強いといいます。シマヤ立山店 鮮魚部チーフ 島林伸行さん「今の時点で普段の年末のような値段になってしまっていますので、これ以上高くなったら心苦しいといいますか、なかなか厳しいと思います」これから年末年始は、帰省する家族や親戚と囲む食卓にブリは欠かせないですよね。私たち消費者も富山湾のブリ豊漁を願っています。