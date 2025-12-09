TBS NEWS DIG Powered by JNN

12月10日の関東の天気を吉村恵理子キャスター、坂口愛美気象予報士がお伝えします。

・空気乾燥 夜景が綺麗な季節…
・乾燥関東 一か月雨ナシ
・関東潤いの雨…日曜日に