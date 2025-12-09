ブリの水揚げが例年より少ない理由について専門家は、富山湾より北の日本海の海水温が例年より高いことが影響しているとみています。



県水産研究所 野原葉さん

「北の方から沖合にまでかけて、比較的温かい水温になっていて、考えらえる可能性としては、まだ南下するブリの大部分が北の方にいて、それほど南下していないんじゃないか」



ブリは、越冬や産卵のため、日本海北部から比較的海水温が高い海域を通って南下します。





こちらは、豊漁だった去年の日本海海域、深さ100メートルの水温を示した画像です。ブリが多く生息するとされるおよそ15度のオレンジ色のエリアが沿岸部に沿うように広がり、ブリが南下するルートができていました。一方、今年はオレンジ色のエリアが沖合にも広がっていることがわかります。野原葉さん「沖合も温かいとこちらでも泳げると、沖合を泳いでしまって、富山湾に入らないで、漁獲が伸びないという傾向があると考えられる」こうした中、国の研究機関は今月の富山湾周辺の水温について「例年と大きく変わらない見込み」としていて、野原さんはこれからブリが富山湾に多く南下してくることを期待したいと話します。野原葉さん「10年平均で見ても12月、1月が漁期中で大きいウエートを占める月、盛漁期と考えられている。今年もまだ漁期始まったばかりなので、漁期として盛り上がっていくには今後まだまだ伸びしろがある」