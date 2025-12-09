俳優の北川景子（３９）が９日、都内で主演映画「ナイトフラワー」の公開御礼舞台あいさつに、共演の森田望智（２９）と出席した。

映画では、借金取りに追われ、子どもたちとの生活を守っていくためにドラッグの売人となり危険な世界に足を踏み入れていく夏希（北川）の姿を描く。

北川は、自身の演じた役について「社会的には正しい選択ではないかもしれないですけれども…。子供たち、自分の大切な人たちのために、命をかけて、命を燃やして、日々を生きる。そんな役を演じました」と熱演を振り返った。実生活でも二児の母として育児に奔走するが「ママ友に『幼稚園の送迎で良く会ってたけど、その後にこれ撮ってたの？（映画は）こんな大変なことになってたんだね…』って言われました」と笑わせた。

主人公のボディーガードを務めた女性格闘家を熱演した森田は、劇中とは打って変わって透明感あふれる純白ドレスで登壇。会場のファンからは「こんなに変わるの！？」の声も漏れた。

森田は「（映画を）見てくださった方が少しでも大切な方のことに思いをはせるような、そんな時間になったらいいなと願っています」と笑顔で話していた。