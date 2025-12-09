ÂçÅçÍ¥»Ò¡¡¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ë¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×AKBà¤¸¤ã¤Ê¤¤á¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¾Ò²ð
½÷Í¥ÂçÅçÍ¥»Ò¡Ê37¡Ë¤¬9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£AKB48¤Î20¼þÇ¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¸þ¤±¤¿¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÂçÅç¤Ï7Æü¤ËÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Æ±¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡Ö3¥ö·îÁ°¤«¤é»Ï¤á¤¿¥ì¥Ã¥¹¥ó¡¡»º¸å4¥ö·î¤«¤é½é¤á¤Æ¡¢¤Û¤Ü¥ê¥Ï¥Ó¥ê¾õÂÖ¡¡»Ï¤á¤¿Åö½é¤Ï¡¡¤³¤ìÌµÍý¤À¤ï¡¢¡¢¡¢¡¢¤ÈÀäË¾Åª¤Ç¡¡ÍÙ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¹ø¤âÄË¤á¤ÆÂ©¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¡¡¤Ç¤â½µ°ì¤Ç¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿!!¡¡¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤ì¤¿¡×¤È¡¢½©¸µºÍ²Ã¡¢²ÏÀ¾ÃÒÈþ¡¢µÜß·º´¹¾¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤·¤Æ¤³¤É¤â¤âÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¡¢¡¢¡¢¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤¢¤ì¡©¡¡µ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡©¡¡1¿ÍAKB¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ò¤È¤¤¤ë¾Ð¡¡Í¥»Ò¤µ¤ó¤Î¤³¤É¤â¥·¥Ã¥¿¡¼¤·¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹!!¡¡¤Ã¤Æ¤ï¤¶¤ï¤¶Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¤¤¤¯¤Á¤ã¤ó¡×¤È¡¢¸µÇµÌÚºä46À¸ÅÄ³¨Íü²Ö¤â°ì½ï¤Ë±Ç¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤â¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¶¨ÎÏ¤¢¤Ã¤Æ¤ÎAKB20¼þÇ¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ê¤Î¤è¡¡¤Û¤ó¤È¤Ë¡¡¤Þ¤¸¤¢¤ê¤¬¤È¤¤¤¯¤Á¤ã¤ó¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÂçÅç¤ÈÆ±¤¸·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÀ¸ÅÄ¤â¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡Ö¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤Ç¤â¥·¥Ã¥¿¡¼»Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ÂçÅç¤Ï21Ç¯7·î¡¢ÇÐÍ¥ÎÓ¸¯ÅÔ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£23Ç¯1·î¤ËÂè1»Ò¡¢º£Ç¯5·î¤ËÂè2»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂçÅç¤ÈÀ¸ÅÄ¤ÏÆ±¤¸·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£