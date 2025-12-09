【ウソ！？奨学金ネコババ義姉】元夫に相談も…「僕はもう関係ありません！」＜第5話＞#4コマ母道場
子どもの高校卒業後の進路……大学、短大、専門学校、どこへ行くにしても教育費の支払いは大変ですよね。親はそこに向けて貯金をしたり、奨学金を借りたり、教育ローンを組んだり、いろいろと工夫して学費を捻出するのかと思います。しかし、もしあなたの親戚がなんらかのアクシデントで学費を用意できず、「あなたの貯金から貸して」と言われたら……あなたならどうしますか？
第5話 あとはそちらで……？
【編集部コメント】
その後、元旦那さんはリリちゃんに振り込んだ支払い明細写真を送ってきました。アラタさんはその額を見て、あらためて大金であることを思い知ります。ちなみに元旦那さんは、再婚して別の家庭を築いています。ですがリリちゃんのことも心配していて、今の家族を説得し、奨学金で足りない部分の学費をサポートすることにしていたのだとか。そんなたくさんの人の気持ちがこもった学費を、アリサさんはパーッと使ってしまいました。元旦那さんが頭を抱えたくなる気持ちもわかりますよね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
