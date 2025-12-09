¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯³¤ÌîÎ´»Ê¡õÌøÄ®Ã£&¾åÂôÄ¾Ç·¡¢ÆüËÜ°ì½Ë¾¡²ñ¤Ç¸«¤»¤¿ÁÇ´é¡¡¸Þ½½ÍòÍª¹á¥¢¥Ê¡¢½é¥ê¥Ý¡¼¥È¤Î¸åÊÔ
¡¡TNC¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ¤Î¼ãÂë±þ±çÈÖÁÈ¡Ö¤È¤Ù¤È¤Ù¥Û¡¼¥¯¥¹¡×¤Î11·î26ÆüÊüÁ÷Ê¬¤¬¡¢¸ø¼°YouTube¡Ö¤â¤â¥¹¥Ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç12·î8Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Á°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î½Ë¾¡²ñ¤ò¤ªÆÏ¤±¡ªÈÖÁÈMC¤Î¸Þ½½ÍòÍª¹á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡10·î30Æü¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè5Àï¤Çºå¿À¤ò²¼¤·¡¢5Ç¯¤Ö¤ê12ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡£¸Þ½½Íò¥¢¥Ê¤¬¿ÍÀ¸½éà»²Àïá¤·¤¿½Ë¾¡²ñ¥ê¥Ý¡¼¥È¤Î¸åÊÔ¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇ½é¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï³¤ÌîÎ´»ÊÁª¼ê¡Ê28¡Ë¡£¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤«¤é¡Ö³¤¤µ¤ó¡¢¥Ê¥¤¥¹¥Ò¥Ã¥È¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Ê¤¬¤éÀª¤¤¤è¤¯¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤òÍá¤Ó¤ë³¤ÌîÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÂÇ¤Ã¤È¤é¤ó¤¬¤Ê¡ª¥Ò¥Ã¥ÈÂÇ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ï¤¤¡ª¡×¤È¤´Î©Ê¢¡©¤Î¤´ÍÍ»Ò¡£ÀµÊá¼ê¤È¤·¤Æ¹¥¥ê¡¼¥É¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿·ë²Ì¤ò¤¤¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡£à°¦¤µ¤ì¥¥ã¥éá¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÎ´»Ê¡Á¡ª¡×¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢³¤ÌîÁª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤ò¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é¸½¤ì¤¿¤Î¤ÏÌøÄ®Ã£Áª¼ê¡Ê28¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ëµ±¤¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¤Ç¤Ï·è¾¡ÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤ÉÂç³èÌö¡£¸Þ½½Íò¥¢¥Ê¤«¤é¾Î»¿¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤È¸¬Â½¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤¹¤«¤é²¿¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤À¤±¸À¤¤»Ä¤·¡¢´¿´î¤ÎÈþ¼ò¤òÂ¸Ê¬¤ËÍá¤ÓÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥¹¥È¤Ïº£µ¨12¾¡¤òµó¤²¤¿¾åÂôÄ¾Ç·Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£½é¤á¤Æ¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡²ó¤Î¡Ö¤È¤Ù¤È¤Ù¥Û¡¼¥¯¥¹¡×¤Ï10ÆüÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¸Þ½½ÍòÍª¹á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¼èºà¸åµ¡Ö¤È¤Ù¤È¤ÙÍª´©¹æ¡×¡ª¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¾ðÊó¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤àÈÖÁÈ¤Îà¥¦¥éÏÃá¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ú¥»¥ì¥â¥Ë¡¼Ãæ¤Ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡ª
¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¸åÊÔ¢ö¤³¤³¤Ç°ì¤Ä¤³¤Ü¤ìÏÃ¡£
¡¡¼þÅìÁª¼ê¤Î³Ý¤±À¼¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢·ª¸¶Áª¼ê¤¬¥»¥ì¥â¥Ë¡¼Ãæ¤Ë¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ò¤¹¤Ç¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»öÁ°¤Ë¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ò³«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤Ï¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È°î¤ì½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿ÀîÀ¥Áª¼ê¡¢Ã«Àî¸¶Áª¼ê¤Î¥º¥Ü¥ó¤¬Ç¨¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¡£¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿Ã¯¤â¤¬»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢ÏÂ¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤¬°ìµ¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Á´¤Æ¤¬½é¤á¤Æ¤º¤¯¤·¤ÎÂÎ¸³¡£ÆüËÜ°ì¤Î´î¤Ó¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Î´î¤Ó¤Î¾ì¤Ë¤¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤¬ÌîµåÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¿È¤È¤·¤Æ²¿¤è¤ê¸÷±É¤Ê¤³¤È¤Ç¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤°ìÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£