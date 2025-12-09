¡Ö¤¨¤Ã¼ÒÆâ·ëº§¡Ä¡×ÅÅ·âº§¥¢¥Ê½ËÊ¡¡ªÀèÇÚ¥¢¥Ê¡Ö¤ä¤ä¤³¤·¤¤¡×à·ëº§²ñ¸«É÷¥Ý¡¼¥ºá2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÁûÁ³¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ó¥Ã¥¯¥ê!!¡×
¾Ð´éËþ³«¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡Ä
¡¡·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤òÀèÇÚ¥¢¥Ê¤¬½ËÊ¡¡Ä¡£¤Ê¤¼¤«Ìô»Ø¤Î»ØÎØ¤ò¸«¤»¤ë¥Ý¡¼¥º¤òà2¿Í¤Çá·è¤á¤¿½ËÊ¡2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼ò¼çµÁµ×¥¢¥Ê(38)¡£¡¡¡¡¡Ö·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦!!¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢8Æü¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¿ù¸¶Àé¿Ò¥¢¥Ê(30)¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡¥¥é¥ê¤È¸÷¤ëÌô»Ø¤Î»ØÎØ¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ëº¸¼ê¤òÁ°¤Ë½Å¤Í¤¿¥Ý¡¼¥º¤ÇËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¿ù¸¶¥¢¥Ê¤ÎÎÙ¤Ç¡¢¼ò¼ç¥¢¥Ê¤âº¸¼ê¤â¾å¤²¤ª¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç2¿Í¤Çà·ëº§²ñ¸«É÷¥Ý¡¼¥ºá¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¿ù¸¶¥¢¥Ê¤â¡Ö¼ç¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤ä¤³¤·¤¤¼Ì¿¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤¤¹¤ë³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Ê¤¬¤éÈ¿±þ¤·¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¼ò¼ç¥¢¥Ê¤â¡Ö¿ù¸¶¤Î·ëº§¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¤¤¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤´¤á¤ó¤ä¤ä¤³¤·¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾Ð¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤µ¤é¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡©¤ª2¿Í¡Ä·ëº§¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤¨¤Ã¼ÒÆâ·ëº§¡£¼ç¤µ¤ó¤È¿ù¸¶¤µ¤óÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤¡¡Á¤Ã¤Æ¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤á¤Ã¤Á¤ã¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿!!¡×¡Ö¤ä¤ä¤³¤·¤ä¡Á¤ä¤ä¤³¤·¤ä¤Ã¡×¡Ö¤¢¤Ï¤Ï¡£¤ªÆó¿Í¤È¤â¤¤¤¤É½¾ð¤Ç¤¹¤Í¡ª¥¹¥Æ¥¤ÊÀèÇÚ¸åÇÚ¤Î´Ø·¸¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£