½é¤Î¡Ö¸åÈ¯ÃÏ¿ÌÃí°Õ¾ðÊó¡×¡¡·²ÇÏÂç³ØÂç³Ø±¡¡¦¶â°æ¶µ¼ø¤ËÊ¹¤¯
µ¤¾ÝÄ£¤¬½é¤á¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡ÖËÌ³¤Æ»¡¦»°Î¦²¸åÈ¯ÃÏ¿ÌÃí°Õ¾ðÊó¡×¡£·²ÇÏ¸©Ì±¤Ï¤É¤¦È÷¤¨¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡¢ËÉºÒ¤Ë¾Ü¤·¤¤·²ÇÏÂç³ØÂç³Ø±¡¤Î¶â°æ¾»¿®¶µ¼ø¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
①¸åÈ¯ÃÏ¿ÌÃí°Õ¾ðÊó¤È¤Ï¡ÖºòÇ¯¤Î²Æ¤ËÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿ÌÎ×»þ¾ðÊó¤¬½Ð¤¿¤¬¡¢¤¢¤ì¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ëº£²ó¤Î¾ì¹ç¤ÏÆüËÜ³¤¹Â¡¦ÀéÅç³¤¹Â±è¤¤¤Ç¥Þ¥°¥Ë¥Á¥åー¥É£·°Ê¾å¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ëº£¸å£±½µ´Ö°ÊÆâ¤ÏÁêÂÐÅª¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤êÂç¤¤ÊÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¾¯¤·¹â¤Þ¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç½Ð¤µ¤ì¤ë¾ðÊó¡£¡×¡Ê¶â°æ¶µ¼ø¡Ë
②ÂÐ¾ÝÃÏ°è¤Ë½Ð¤«¤±¤ëºÝ¤ÎÃí°ÕÅÀ¡Ö¤³¤Î¾ðÊó¤ÏÉ¬¤ºÂç¤¤ÊÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤³¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÍ½ÃÎ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾ðÊó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤êÁêÂÐÅª¤Ëµ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢·²ÇÏ¸©¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ª»Å»öÅù¤ÎÅÔ¹ç¤ÇÁÛÄêÈÏ°ÏÆâ¤Ë¹Ô¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ëÃÏ¿Ì¤ÎÈ÷¤¨¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤¤¤Äµ¯¤³¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢ºÇÄã¸ÂÈïºÒ¤·¤¿»þ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤â»ý¤ÁÊâ¤¯¤È¤«¡¢ÃÏ¿Ì¤Î¤¢¤È¤ËÂç¤¤ÊÄÅÇÈ¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÄÅÇÈ¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤ÎÈòÆñ¾ì½ê¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤«¡¢ºÆÅÙ¸«Ä¾¤·¤Æ¤«¤é³°½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£ºÒ³²¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥È¥¤¥ì¤Ëº¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÏÈó¾ïÍÑ¥È¥¤¥ì¤¤¤Ä¤â»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦½¬´·¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤«¤¬·²ÇÏ¸©Ì±¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¹Í¤¨Ä¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¤ÏÎÉ¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£¡×¡Ê¶â°æ¶µ¼ø¡Ë
③º£²ó¤òµ¡¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¡Ö¤³¤ì¤À¤±Âç¤¤ÊºÒ³²¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤·²ÇÏ¸©¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤Î³§¤µ¤ó¤ËÆü¤´¤í¤«¤é¤º¤Ã¤ÈºÒ³²¤Î¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤í¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌµÍý¤Ê¤ª´ê¤¤¤«¤Ê¤ÈÀµÄ¾»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦Ãí°Õ¤ò´µ¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾ðÊó¤¬¡¢·²ÇÏ¸©¤Ë¤ÏÄ¾ÀÜ´Ø·¸¤Ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ëÃÏ¿Ì¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¡¢³Æ²ÈÄí¤Ç¤ÎÈ÷¤¨¤ò¸«Ä¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÂç¤¤ÊÍÉ¤ì¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²È¶ñ¤Î¸ÇÄê¤È¤«Å¾ÅÝËÉ»ßÂÐºö¤Î¸«Ä¾¤·¤È¤È¤â¤ËºÇÄã¸Â¤Î¿å¡¦¿©ÎÈ¤¬²È¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤â¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤è¤í¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¡×¡Ê¶â°æ¶µ¼ø¡Ë