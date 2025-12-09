８日夜遅く、青森県東方沖を震源とする地震があり、青森県八戸市で震度６強を観測しました。気象庁は、巨大地震が発生する可能性が平常時より相対的に高まったとして「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を初めて発表し、今後１週間程度は同じ規模の地震に注意するよう呼びかけています。

地震は８日夜１１時１５分ごろ、青森県東方沖を震源として発生し、青森県八戸市で震度６強を観測しました。地震の規模を示すマグニチュードは７．５と推定されています。県内では、震度３が館林市、明和町、邑楽町で、震度２が、前橋市、高崎市、桐生市など１１の市と町で観測されました。

気象庁はこの地震で、北海道や青森県、岩手県に一時、津波警報を発表し、その後、津波注意報に切り替えて９日早く、すべて解除しました。政府によりますと、これまでに５１人の負傷者が確認されています。

９日朝８時半ごろの高崎駅の掲示板には、東北新幹線の一部区間で運転見合わせの表示。駅員は、窓口や放送で最新の運行情報を案内していました。

気象庁はこの地震を受け、巨大地震が発生する可能性が平常時より高まったとして「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を初めて発表しました。対象は、北海道から千葉県の７道県、１８２の市町村で、１週間程度は社会活動を継続しながらもすぐに逃げられる態勢の維持が必要だとしています。内閣府は会見で、地震への備えを再確認したうえで、冷静な対応を求めています。