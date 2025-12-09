¿·³ã»Ô¤Î¥±¥ó¥·¥ç¥¦·úÀß ¶¥¹ç·ã²½¤Ç¼õÃí¸º¾¯ ÇË»º¼êÂ³¤³«»Ï¡¢ÉéºÄ1²¯5000Ëü±ß¡Ú¿·³ã¡Û
¿·³ã»Ô¤Î·úÀß²ñ¼Ò¤¬»ö¶È¤Î·ÑÂ³¤òÃÇÇ°¤·¡¢ÇË»º¼êÂ³¤¤Î³«»Ï·èÄê¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉéºÄ¤ÏÌó1²¯5000Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
Ì±´Ö¤Î¿®ÍÑÄ´ºº²ñ¼Ò¡¦Äë¹ñ¥Çー¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿·³ã»Ô½©ÍÕ¶è¤Î¡Ö(Í)¥±¥ó¥·¥ç¥¦·úÀß¡×¤Ï1996Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿·úÃÛ¹©»ö¶È¼Ô¤Ç¡¢¸©Æâ¤Î¥¼¥Í¥³¥ó¤«¤é¤Î¼õÃí¤Ç»öÌ³½ê¤ä¹©¾ì¤Î¿·ÃÛ¹©»ö¡¦¥ê¥Õ¥©ー¥à¹©»ö¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1997Ç¯5·î´ü¤Ë¤ÏÇ¯Çä¾å¹âÌó2²¯2773Ëü±ß¤ò·×¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¶áÇ¯¤Ï¶¥¹ç·ã²½¤Ê¤É¤«¤é¼õÃí¤¬¸º¾¯¤·¡¢2024Ç¯5·î´ü¤ÎÇ¯Çä¾å¹â¤ÏÌó9000Ëü±ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¶ÈÀÓÄãÌÂ¤ËÈ¼¤¦ºÄÌ³Ä¶²á¤Ë¤è¤ê·Ð±Ä´Ä¶¤¬°²½¤·¡¢»ö¶È·ÑÂ³¤òÃÇÇ°¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÉéºÄ¤ÏÌó1²¯5000Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
