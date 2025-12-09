ドラフト3位でカープへの入団が決まった勝田成選手が、東広島市の大学で学生たちと交流しました。



■塚原美緒リポート

「野球部のみなさんも集まっています！」



■野球部員

「勝田選手、がんばれ！」



近畿大学・広島キャンパスを訪れたのは、今年のドラフト会議でカープから3位指名を受けた勝田成選手です。近畿大学の東大阪キャンパスに通うつながりで、この大学でのプレファンミーティングを開催。学生や教職員など、およそ120人が集まりました。





■野球部員「守備練習するときどのような練習をしていますか？」■勝田選手「ちょっと早い打球を打ってもらって、それをしっかりとテニスボールで取る。やっぱりテニスボールだと芯で取らないと弾いてしまう」■在学生「この選手を目指しているという方は？」■勝田選手「本当に菊池選手は（子どものころから）憧れでしたね」広島に関するクイズも出題され、学生との交流を深めました。■勝田選手「自分が少しでも戦力になって優勝に導けるように頑張っていきたいと思いますので、応援のほどよろしくお願いします」自身の名前と星の形をイメージしたというサインも公開した勝田選手。12月15日に、入団会見にのぞみます。《2025年12月9日放送》