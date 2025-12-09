新潟市中央区の印刷会社が事業の継続を断念し、破産手続きの開始決定を受けたことがわかりました。負債は約8000万円です。



民間の信用調査会社・帝国データバンクによりますと、新潟市中央区の印刷業者「コーエイ印刷(株)」は1975年に創業し、官公庁を中心に名刺や挨拶状・各種帳票・カタログなどの商業印刷を手がけてきました。2019年12月期には年売上高約1億円を計上していました。



しかし、その後は同業者との競合激化などから業績が悪化。2024年12月期の年売上高は約7900万円にとどまり、損益面では500万円の最終赤字を計上していました。さらに、今年に入り代表者が体調不良で亡くなったこともあり事業継続を断念したということです。負債は約8000万円の見込みです。