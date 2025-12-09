M!LK¡¦Á¾Ìî½ØÂÀ¡Ö¿§µ¤¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¹ÈÇò½Ð¾ì¤Ç½ËÊ¡¼õ¤±¤ë¡Ö´èÄ¥¤ë¤Ç¡Á¡×
¡¡5¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦M!LK¤ÎÁ¾Ìî½ØÂÀ¡Ê23¡Ë¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥×¥ì¥¤¥é¥Ð¡¼ Season2¡Ù¤Î»î¼Ì²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¡£¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ø½é½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥¤¥±¥á¥ó¥ª¡¼¥é¤¬¤¹¤´¤¤⋯¡ª¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤¬¤ª»÷¹ç¤¤¤ÎÁ¾Ìî½ØÂÀ
¡¡²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡ÖM!LK ¹ÈÇò½é½Ð¾ì ¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¤ª½Ë¤¤¥Ü¡¼¥É¤¬·Ç¼¨¤µ¤ì¡¢Á¾Ìî¤ò½ËÊ¡¡£Á¾Ìî¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤ÁM!LK¤Ï11¼þÇ¯¤Ç¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£¤Þ¤ÀÌ´¿´ÃÏ¤Ç¤¹¤¬¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡ª¤ÎÇÈ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡£´èÄ¥¤ë¤Ç¡Á¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¶¦±é¼Ô¤«¤é¿§µ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¿§µ¤¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ë¡£¡Ö¤³¤Î1Ç¯M!LK¤È¤·¤Æ¤â¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤ª¤«¤²¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î±üÌîÁÔ¤ÈËÅÄÍµÂç¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢2026Ç¯1·î¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡£ÆêÅç¤µ¤Á»á¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢±üÌî¤¬Ä¶¿¿ÌÌÌÜ¤«¤Ä¥Ô¥å¥¢¤ÊÀèÇÚÈþÍÆÉô°÷¤Î´ÖµÜÜ§¡¢ËÅÄ¤ÏÀ¸°Õµ¤¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ê¸åÇÚÈþÍÆÉô°÷¤Îº´¶¶ÅÍ¿¿¤ò±é¤¸¤ë¡£1·î25Æü¿¼Ìë1»þ15Ê¬¤«¤é¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç½é²óÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£FOD¤Ç¤ÏÆÈÀê¸«ÊüÂêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥¤¥±¥á¥ó¥ª¡¼¥é¤¬¤¹¤´¤¤⋯¡ª¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤¬¤ª»÷¹ç¤¤¤ÎÁ¾Ìî½ØÂÀ
¡¡²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡ÖM!LK ¹ÈÇò½é½Ð¾ì ¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¤ª½Ë¤¤¥Ü¡¼¥É¤¬·Ç¼¨¤µ¤ì¡¢Á¾Ìî¤ò½ËÊ¡¡£Á¾Ìî¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤ÁM!LK¤Ï11¼þÇ¯¤Ç¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£¤Þ¤ÀÌ´¿´ÃÏ¤Ç¤¹¤¬¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡ª¤ÎÇÈ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡£´èÄ¥¤ë¤Ç¡Á¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î±üÌîÁÔ¤ÈËÅÄÍµÂç¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢2026Ç¯1·î¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡£ÆêÅç¤µ¤Á»á¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢±üÌî¤¬Ä¶¿¿ÌÌÌÜ¤«¤Ä¥Ô¥å¥¢¤ÊÀèÇÚÈþÍÆÉô°÷¤Î´ÖµÜÜ§¡¢ËÅÄ¤ÏÀ¸°Õµ¤¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ê¸åÇÚÈþÍÆÉô°÷¤Îº´¶¶ÅÍ¿¿¤ò±é¤¸¤ë¡£1·î25Æü¿¼Ìë1»þ15Ê¬¤«¤é¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç½é²óÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£FOD¤Ç¤ÏÆÈÀê¸«ÊüÂêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£