プロ野球１２球団は９日、現役選手を対象にした「現役ドラフト」を実施し、大型左腕の日本ハム・松浦慶斗投手（２２）が巨人に移籍し、巨人で通算７３試合に登板の菊地大稀投手（２６）が日本ハム入りすることが決まった。

出場機会が少ない選手の移籍活性化が目的で、オンラインによる会議が非公開で行われた。２０２０年ドラフト１位入団のソフトバンク・佐藤直樹外野手（２７）が楽天へ、西武の平沼翔太外野手（２８）がオリックスへ、ヤクルト・浜田太貴外野手（２５）が阪神へ移籍する。

各球団が２人以上出したリストから１２球団は少なくとも１人を獲得する仕組み。対象選手には複数年契約選手やフリーエージェント（ＦＡ）資格選手、育成選手などは含まれない。今回から２巡目の参加要件が緩和されたが、実施されなかった。

巨人入りする松浦は１メートル８６、１０３キロの大型左腕で、最速１５０キロ超の直球が持ち味だ。大阪桐蔭高から２０２２年にドラフト７位で日本ハムに入団し、昨季は救援で５試合に登板したが、今季は一軍での登板機会がなかった。松浦は「活躍する場を広げていただき、チャンスだと思う。自分の可能性を信じて、力を発揮できるように頑張る」とコメントした。

平沼「楽しみ」

オリックスは、複数ポジションを守れる西武の平沼を獲得した。今季はオリックス戦で１０試合に出場し、打率３割４分４厘をマークしており、福良淳一ゼネラルマネジャーは「うちは今年、結構やられたイメージがあった」と指名を決めた理由を明かした。平沼は西武を通じ、「寂しさはあるが、『オリックスでプレーできることが楽しみだ』と思える自分がいた」とコメントした。