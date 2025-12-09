タレントの里田まいさん（41）が2025年12月5日、自身のインスタグラムを更新。ミニ丈の黒ドレス姿などを披露した。

「あっという間に12月」

里田さんは、「最近のあれこれ」といい、ミニ丈の黒ドレス姿や、夫でプロ野球・読売ジャイアンツの田中将大投手（37）とのツーショット写真を投稿。

里田さんは「結婚パーティーで幸せな気持ちになったり ゴルフだったり どら焼き美味しかったり 紅葉が綺麗だったり」「あれこれ、あっという間に12月」と振り返った。最後は「体調管理一択！！！」と締めくくっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、袖のデザインが印象的な黒いミニ丈のドレスを着用。足元には黒いタイツとヒールを合わせ、微笑んでいた。3枚目では、モノトーンのトップスと黒いショートパンツを着用。ゴルフ場で田中投手と寄り添うところをうしろからとらえた夫婦ショットも披露していた。

この投稿には、「2人の後ろ姿のツーショット素敵」「本当に美脚」「素敵なドレス」「めっちゃ似合ってます」といったコメントが寄せられていた。