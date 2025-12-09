MBCタレントの野口たくおさんがきょう9日、鹿児島南警察署の「1日警察署長」に任命されました。

「テレビラジオでご活躍中の野口たくおです。よろしくお願いします」

鹿児島南警察署では9日、年末年始の交通事故やうそ電話詐欺などの被害を防ごうと、地域の防犯団体などおよそ200人が集まり、パトロール隊の出発式が開かれました。

式では、鹿児島南警察署の「1日警察署長」に、MBCタレントの野口たくおさんが任命されました。野口署長は、近くのこまつばら幼稚園の園児らに見送られながら、パトロールに出発。

イオンモール鹿児島で特殊詐欺の被害防止を呼びかけるクリアファイルやチラシを配りました。

（MBCタレント 野口たくおさん）「犯罪に巻き込まれることなく、事故に巻き込まれることもなく、笑顔で年末年始を過ごしましょう。以上、1日署長・野口たくおでした」

（鹿児島南警察署 松元佑輔警部補）「防犯は警察だけで達成できるものではないので、情報発信力のある野口たくおさんを一日警察署長にし、（県民が）被害にあわないようにしてほしいと委嘱した」

年末年始の交通事故防止や、うそ電話詐欺などの被害防止のキャンペーンはあす10日から来月10日までです。

