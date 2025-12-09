Mrs. GREEN APPLE Ì¾¸Å²°Êý¸À¥¯¥¤¥º¤ËÂç¶ìÀï!?¡Ö¥·¥ã¥Ó¥·¥ã¥Ó¡×¡Ö¥È¥Ã¥¥ó¥È¥Ã¥¥ó¡×¤ËÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê
3¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉMrs. GREEN APPLE¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡ÊVo/Gt¡Ë¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¡ÊKey¡Ë¡¢¼ã°æÞæÅÍ¡ÊGt¡Ë¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! ¥ß¥»¥¹LOCKS!¡×¡ÊËè½µ·îÍË 23:08º¢¡Á¡Ë¡£
12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¿·´ë²è¡ÖÅÔÆ»ÉÜ¸©¸ÂÄê¼ø¶È¡×¤È¤·¤Æ¡¢°¦ÃÎ¸©¤ÎÀ¸ÅÌ¡Ê¥ê¥¹¥Ê¡¼¡Ë¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö°¦ÃÎ¤ÎÊý¸À¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¯¥¤¥º¤Ë¥ß¥»¥¹¤Î3¿Í¤¬Ä©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¿¹¡§º£Ìë¤Î¼ø¶È¡ÊÊüÁ÷¡Ë¤Ï¡¢ºÇ¶á»Ï¤Þ¤Ã¤¿¿·¼ø¶È¡ÖÅÔÆ»ÉÜ¸©¸ÂÄê¼ø¶È¡×¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡ª
¼ã°æ¡§¤³¤ì¤Ï¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÀ¸ÅÌ¤«¤éÆÏ¤¯¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯ÆÉ¤à¤¿¤á¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¼ø¶È¤Ç¤¹¡ª 47ÅÔÆ»ÉÜ¸©Ì¾¤¬½ñ¤«¤ì¤¿»æ¤¬Æþ¤Ã¤¿È¢¤Î¤Ê¤«¤«¤éËÍ¤¿¤Á¤¬¤½¤ì¤ò1Ëç°ú¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¼ø¶È¤Î¤È¤¤Ë¡¢¤½¤Î°ú¤¤¤¿¸©¤ÎÀ¸ÅÌ¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÃÏ°è¸ÂÄê¡¦ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Î¼ø¶È¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
Æ£ß·¡§Á°²ó¡¢ËÍ¤¬°ú¤¤¤¿¸©¤¬¡Ö°¦ÃÎ¸©¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£Ìë¤Ï°¦ÃÎ¸©¤ÎÀ¸ÅÌ¤«¤éÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
Âç¿¹¡§¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
¡ÖÅÔÆ»ÉÜ¸©¡×¤Ç¡Ö°¦ÃÎ¡×¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª »ä¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤â°é¤Á¤âÌ¾¸Å²°¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì»þ´ü¡¢¿À¸Í¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤Ë¿¦¾ì¤Î¿Í¤ËÊý¸À¤ò¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¡Ê°¦ÃÎ¸© 50ºÐ¡Ë
¡Ú¼ÁÌä¡Û
¡ Ì£¤¬Çö¤¤¤³¤È¤òµ¼²»¸ì¤Ç²¿¤È¤¤¤¦¡©
¢ ±ôÉ®¤ÎÀè¤¬¤È¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò²¿¤È¤¤¤¦¡©
£ ¼«Å¾¼Ö¤ÏÂ¾¤Ë²¿¤È¤¤¤¦¸Æ¤ÓÌ¾¤¬¤¢¤ë¡©
¡ã¥ß¥»¥¹¤«¤é¤Î²óÅú¡ä
¼ã°æ¡§µÞ¤Ë¡ÊÌ¾¸Å²°Êý¸À¡Ë¥¯¥¤¥º¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ª
Âç¿¹¡§3Ìä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª 1ÌäÌÜ¡ª
Q, Ì£¤¬Çö¤¤¤³¤È¤òµ¼²»¸ì¤Ç²¿¤È¤¤¤¦¡©
Æ£ß·¡§Ì£¤¬Çö¤¤¤³¤È¡Ä¡Ä¡©
¼ã°æ¡§µ¼²»¸ì¤Ç¤·¤ç¡©
Âç¿¹¡§¤µ¤é¤µ¤é¡©
¼ã°æ¡§¤·¤ã¤Ã¤Ñ¤ê¡ª
Âç¿¹¡§¤¹¤´¤¯ÀË¤·¤¤¡ª
¼ã°æ¡§¤¹¤Ã¤Ý¤ê¡ª
Âç¿¹¡§¤á¤Ã¤Á¤ãÎ¥¤ì¤¿¡ª
Æ£ß·¡§¤·¤ã¤Ã¤Ú¤¨¡ª
Âç¿¹¡§¤¢¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶á¤¤¡ª ¤Ç¤â¡¢¡Ö¤½¤Ã¤Á¤¤¤¯¤ó¤À¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤«¤â¡©
Æ£ß·¡§¤·¤ã¤Ã¤Ý¤ê¡ª
Âç¿¹¡§°ã¤¤¤Þ¤¹¡ª
Æ£ß·¡§¡Ö¤·¤ã¡×¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡©
Âç¿¹¡§¡Ö¤·¤ã¡×¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª
Æ£ß·¡§¤·¤ã¤Ñ¤·¤ã¤Ñ¡ª
Âç¿¹¡§ÀË¤·¤¤¤¾¡ª ¤¹¤´¤¯ÀË¤·¤¤!!
¼ã°æ¡§¤¢¤Ã¡ª ¤·¤ã¤Ô¤·¤ã¤Ô!!
Âç¿¹¡§¤¢¡¼¡¼¡ª ÀË¤·¤¤!!
Æ£ß·¡§¥·¥ã¥Ó¥·¥ã¥Ó¡ª
Âç¿¹¡§Àµ²ò!!
¼ã°æ¡§¤ª¡¼¡ª
Æ£ß·¡§¤Ç¤â¤Ê¤ó¤«Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤«¤â¤Í¡ª
Âç¿¹¡§¤Ê¤¤¤è¡ª
Æ£ß·¡§¤Ï¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Q, ±ôÉ®¤ÎÀè¤¬¤È¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò²¿¤È¤¤¤¦¡©
¼ã°æ¡§¥È¥²¥È¥²¤Ç¤·¤ç¡© ¥Á¥¯¥Á¥¯¡©
Âç¿¹¡§¤Ç¤â¡¢²¶¤³¤ì¸À¤¦¤«¤â¡©
Æ£ß·¡§ËÜÅö¤Ë¡©
Âç¿¹¡§¤¦¤ó¡ª ²¶¤Ï¤³¤ì¸À¤¦¡ª
¼ã°æ¡§¤Ê¤Ë¡Ä¡Ä¡©¡Ö¤¡×¡ª
Âç¿¹¡§ÀË¤·¤¤¡ª
¼ã°æ¡§¡Ö¤¡×¤¬ÀË¤·¤¤¡Ä¡Ä¡© ¤±¡ª ¤±¤ó¤±¤ó¡ª
Âç¿¹¡§²¶¡¢¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¡¡©
¼ã°æ¡§¤È¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¡©
Âç¿¹¡§¤¸¤ã¤¢¡¢¤Þ¤º¤È¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¡© ¼ã°æ¤À¤Ã¤¿¤é¡ª
¼ã°æ¡§¤¦¡¼¤ó¡Ä¡Ä¤È¤²¤È¤²¤Ç¤·¤ç¡© ¤À¤«¤é¡£
Âç¿¹¡§¤¦¤ó¡¢¤¤¤¤¤Í¡£¤ê¤ç¤¦¤Á¤ã¤ó¤Ï¡©
Æ£ß·¡§¤·¤ã¤¡¼¤ó¡ª
Âç¿¹¡§¤¢¤Ã¡¢¤½¤ì2¤Ä¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤Æ¤è¡ª
¼ã°æ¡§¤·¤ã¤¤È¤²¡¼¤ó¡ª
Æ£ß·¡§¤·¤ã¤¤È¤²¡Á¤ó¡ª
Âç¿¹¡§¤½¤Ã¤Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Æ£ß·¡§¤È¡Ä¡Ä¤È¤¤È¤¡ª
Âç¿¹¡§¤¢¤Ã¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡ª
Æ£ß·¡§¤È¤¡¼¤ó¡ª
Âç¿¹¡§¤¢¤¢¤Ã¡Ä¡Ä¡ª
¼ã°æ¡§¤È¤±¤È¤±¡ª
Âç¿¹¡§¤¢¤¡¡¼¡Ä¡Ä
¼ã°æ¡§¤È¤«¤È¤«¡ª
Âç¿¹¡§¤¤¤ä¡¢¤Á¤¬¤¦¡Ä¡Ä¡ªº£¤è¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡ª
Æ£ß·¡§¤È¤·¤ã¤È¤·¤ã¡ª
Âç¿¹¡§¤¤¤ä¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Ä¤Ã¤Æ¤¿¡©
¼ã°æ¡§¤È¤¡Ä¡Ä¤È¤¤á¤¡ª
Âç¿¹¡§¤¤¤ä¤¤¤ä¡Ä¡Ä¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡© Àµ²ò¤Ï¡Ä¡Ä¥È¥Ã¥¥ó¥È¥Ã¥¥ó¡ª
¼ã°æ¡§¤¢¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¸À¤¦¤«¤Ê¤¡¡©
Æ£ß·¡§ÌÌÇò¤¤¡ª
Âç¿¹¡§¤¸¤ã¤¢¡¢ºÇ¸å¤Í¡ª
Q, ¼«Å¾¼Ö¤ÏÂ¾¤Ë²¿¤È¤¤¤¦¸Æ¤ÓÌ¾¤¬¤¢¤ë¡©
Æ£ß·¡§¥Á¥ã¥ê¡ª
Âç¿¹¡§°ã¤¤¤Þ¤¹¡ª
¼ã°æ¡§ÆóÎØ¼Ö¡ª
Âç¿¹¡§¤Ç¤â²¶¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¡ª
¼ã°æ¡§¤¨¡¼¡¢¥Á¥ã¥ê!!
Âç¿¹¡§°ã¤¦¤Ç¤·¤ç¡£¤¨¡¢¤³¤ìÃÎ¤é¤Ê¤¤¡©
¼ã°æ¡§Åìµþ¤Ç¤âÉáÃÊ¤«¤é¸À¤¦¡Ä¡Ä¡©
Âç¿¹¡§¸À¤ï¤Ê¤¤¤Í¡ª ¤Ç¤â¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡Ö¤¢¡¼¡¢¤Ê¤ó¤«¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¡ª¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¡£
¼ã°æ¡§ÆóÎØ¡Ä¡Ä¥Ï¥ó¥É¥ëÉÕ¤ÆóÎØ¡ª
Æ£ß·¡§¤ê¤ó¤ê¤ó¡ª
Âç¿¹¡§¤³¤ì¤Ïµ¼²»¸ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¢¡Á¡£
¼ã°æ¡§¤¨¤Ã¡© ¤Ç¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡©
Âç¿¹¡§²¶¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡ª Æ¬¤ÎÊ¸»ú¤Ï¡Ö¤±¡×¡ª
Æ£ß·¡§¥±¡¼¥¿¡¼¡ª
Âç¿¹¡§¤ª¡¼¡ª ¤½¤³¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤¿¤é½Ð¤ë¤À¤í¡ª
¼ã°æ¡§¥±¡¼¥¿¡¼¡Ä¡Ä¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¡ª ¥¹¥±¡¼¥È¡ª
Âç¿¹¡§¡Ö¥±¥Ã¥¿¡×¡ª
¼ã°æ¡§¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤ï¡Á¡ª
Âç¿¹¡§²¶¡¢Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡ª
Æ£ß·¡§¤Ê¤¡¤¤¡©
Âç¿¹¡§¤¢¡¢¤Û¤ó¤È¡ª
¼ã°æ¡§¤¨¡¢½³¤ë¤«¤é¡©
Âç¿¹¡§ÃÎ¤é¤¡¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ã¥¯¥¤¥º¤ÎÅú¤¨¤È´¶ÁÛ¡ä
Æ£ß·¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡ª ¤³¤¦¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ËÆü¾ï²ñÏÃ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Í¡£
Âç¿¹¡§¤Ç¤â¡¢¥·¥ã¥Ó¥·¥ã¥Ó¤ÏÃÎ¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Á¡ª¡Ö¥·¥ã¥Ð¥·¥ã¥Ð¤·¤Æ¤ë¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¸À¤¦¤±¤É¡£
Æ£ß·¡§¸À¤¦¤è¤Í¡ª
¼ã°æ¡§¤Ç¤â¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡ª
Æ£ß·¡§³Ú¤·¤¤¤Ê¡ª
Âç¿¹¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¥¯¥¤¥º¤ÎÀµ²ò¤Þ¤È¤á¡Û
¡¡¡Ì£¤¬Çö¤¤¤³¤È¡§¥·¥ã¥Ó¥·¥ã¥Ó
¢¡¡±ôÉ®¤ÎÀè¤¬¤È¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡§¥È¥Ã¥¥ó¥È¥Ã¥¥ó
£¡¡¼«Å¾¼Ö¡§¥±¥Ã¥¿
¢¨¤¤¤º¤ì¤âÌ¾¸Å²°¤Ç»È¤ï¤ì¤ëÊý¸À¤Ç¤¹¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
¡Ê¼Ì¿¿º¸¤«¤é¡ËMrs. GREEN APPLEÆ£ß·ÎÃ²Í¡¢Âç¿¹¸µµ®¡¢¼ã°æÞæÅÍ
Âç¿¹¡§º£Ìë¤Î¼ø¶È¡ÊÊüÁ÷¡Ë¤Ï¡¢ºÇ¶á»Ï¤Þ¤Ã¤¿¿·¼ø¶È¡ÖÅÔÆ»ÉÜ¸©¸ÂÄê¼ø¶È¡×¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡ª
¼ã°æ¡§¤³¤ì¤Ï¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÀ¸ÅÌ¤«¤éÆÏ¤¯¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯ÆÉ¤à¤¿¤á¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¼ø¶È¤Ç¤¹¡ª 47ÅÔÆ»ÉÜ¸©Ì¾¤¬½ñ¤«¤ì¤¿»æ¤¬Æþ¤Ã¤¿È¢¤Î¤Ê¤«¤«¤éËÍ¤¿¤Á¤¬¤½¤ì¤ò1Ëç°ú¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¼ø¶È¤Î¤È¤¤Ë¡¢¤½¤Î°ú¤¤¤¿¸©¤ÎÀ¸ÅÌ¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÃÏ°è¸ÂÄê¡¦ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Î¼ø¶È¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
Æ£ß·¡§Á°²ó¡¢ËÍ¤¬°ú¤¤¤¿¸©¤¬¡Ö°¦ÃÎ¸©¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£Ìë¤Ï°¦ÃÎ¸©¤ÎÀ¸ÅÌ¤«¤éÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
Âç¿¹¡§¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
¡Ú¼ÁÌä¡Û
¡ Ì£¤¬Çö¤¤¤³¤È¤òµ¼²»¸ì¤Ç²¿¤È¤¤¤¦¡©
¢ ±ôÉ®¤ÎÀè¤¬¤È¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò²¿¤È¤¤¤¦¡©
£ ¼«Å¾¼Ö¤ÏÂ¾¤Ë²¿¤È¤¤¤¦¸Æ¤ÓÌ¾¤¬¤¢¤ë¡©
¡ã¥ß¥»¥¹¤«¤é¤Î²óÅú¡ä
¼ã°æ¡§µÞ¤Ë¡ÊÌ¾¸Å²°Êý¸À¡Ë¥¯¥¤¥º¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ª
Âç¿¹¡§3Ìä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª 1ÌäÌÜ¡ª
Q, Ì£¤¬Çö¤¤¤³¤È¤òµ¼²»¸ì¤Ç²¿¤È¤¤¤¦¡©
Æ£ß·¡§Ì£¤¬Çö¤¤¤³¤È¡Ä¡Ä¡©
¼ã°æ¡§µ¼²»¸ì¤Ç¤·¤ç¡©
Âç¿¹¡§¤µ¤é¤µ¤é¡©
¼ã°æ¡§¤·¤ã¤Ã¤Ñ¤ê¡ª
Âç¿¹¡§¤¹¤´¤¯ÀË¤·¤¤¡ª
¼ã°æ¡§¤¹¤Ã¤Ý¤ê¡ª
Âç¿¹¡§¤á¤Ã¤Á¤ãÎ¥¤ì¤¿¡ª
Æ£ß·¡§¤·¤ã¤Ã¤Ú¤¨¡ª
Âç¿¹¡§¤¢¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶á¤¤¡ª ¤Ç¤â¡¢¡Ö¤½¤Ã¤Á¤¤¤¯¤ó¤À¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤«¤â¡©
Æ£ß·¡§¤·¤ã¤Ã¤Ý¤ê¡ª
Âç¿¹¡§°ã¤¤¤Þ¤¹¡ª
Æ£ß·¡§¡Ö¤·¤ã¡×¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡©
Âç¿¹¡§¡Ö¤·¤ã¡×¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª
Æ£ß·¡§¤·¤ã¤Ñ¤·¤ã¤Ñ¡ª
Âç¿¹¡§ÀË¤·¤¤¤¾¡ª ¤¹¤´¤¯ÀË¤·¤¤!!
¼ã°æ¡§¤¢¤Ã¡ª ¤·¤ã¤Ô¤·¤ã¤Ô!!
Âç¿¹¡§¤¢¡¼¡¼¡ª ÀË¤·¤¤!!
Æ£ß·¡§¥·¥ã¥Ó¥·¥ã¥Ó¡ª
Âç¿¹¡§Àµ²ò!!
¼ã°æ¡§¤ª¡¼¡ª
Æ£ß·¡§¤Ç¤â¤Ê¤ó¤«Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤«¤â¤Í¡ª
Âç¿¹¡§¤Ê¤¤¤è¡ª
Æ£ß·¡§¤Ï¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Q, ±ôÉ®¤ÎÀè¤¬¤È¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò²¿¤È¤¤¤¦¡©
¼ã°æ¡§¥È¥²¥È¥²¤Ç¤·¤ç¡© ¥Á¥¯¥Á¥¯¡©
Âç¿¹¡§¤Ç¤â¡¢²¶¤³¤ì¸À¤¦¤«¤â¡©
Æ£ß·¡§ËÜÅö¤Ë¡©
Âç¿¹¡§¤¦¤ó¡ª ²¶¤Ï¤³¤ì¸À¤¦¡ª
¼ã°æ¡§¤Ê¤Ë¡Ä¡Ä¡©¡Ö¤¡×¡ª
Âç¿¹¡§ÀË¤·¤¤¡ª
¼ã°æ¡§¡Ö¤¡×¤¬ÀË¤·¤¤¡Ä¡Ä¡© ¤±¡ª ¤±¤ó¤±¤ó¡ª
Âç¿¹¡§²¶¡¢¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¡¡©
¼ã°æ¡§¤È¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¡©
Âç¿¹¡§¤¸¤ã¤¢¡¢¤Þ¤º¤È¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¡© ¼ã°æ¤À¤Ã¤¿¤é¡ª
¼ã°æ¡§¤¦¡¼¤ó¡Ä¡Ä¤È¤²¤È¤²¤Ç¤·¤ç¡© ¤À¤«¤é¡£
Âç¿¹¡§¤¦¤ó¡¢¤¤¤¤¤Í¡£¤ê¤ç¤¦¤Á¤ã¤ó¤Ï¡©
Æ£ß·¡§¤·¤ã¤¡¼¤ó¡ª
Âç¿¹¡§¤¢¤Ã¡¢¤½¤ì2¤Ä¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤Æ¤è¡ª
¼ã°æ¡§¤·¤ã¤¤È¤²¡¼¤ó¡ª
Æ£ß·¡§¤·¤ã¤¤È¤²¡Á¤ó¡ª
Âç¿¹¡§¤½¤Ã¤Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Æ£ß·¡§¤È¡Ä¡Ä¤È¤¤È¤¡ª
Âç¿¹¡§¤¢¤Ã¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡ª
Æ£ß·¡§¤È¤¡¼¤ó¡ª
Âç¿¹¡§¤¢¤¢¤Ã¡Ä¡Ä¡ª
¼ã°æ¡§¤È¤±¤È¤±¡ª
Âç¿¹¡§¤¢¤¡¡¼¡Ä¡Ä
¼ã°æ¡§¤È¤«¤È¤«¡ª
Âç¿¹¡§¤¤¤ä¡¢¤Á¤¬¤¦¡Ä¡Ä¡ªº£¤è¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡ª
Æ£ß·¡§¤È¤·¤ã¤È¤·¤ã¡ª
Âç¿¹¡§¤¤¤ä¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Ä¤Ã¤Æ¤¿¡©
¼ã°æ¡§¤È¤¡Ä¡Ä¤È¤¤á¤¡ª
Âç¿¹¡§¤¤¤ä¤¤¤ä¡Ä¡Ä¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡© Àµ²ò¤Ï¡Ä¡Ä¥È¥Ã¥¥ó¥È¥Ã¥¥ó¡ª
¼ã°æ¡§¤¢¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¸À¤¦¤«¤Ê¤¡¡©
Æ£ß·¡§ÌÌÇò¤¤¡ª
Âç¿¹¡§¤¸¤ã¤¢¡¢ºÇ¸å¤Í¡ª
Q, ¼«Å¾¼Ö¤ÏÂ¾¤Ë²¿¤È¤¤¤¦¸Æ¤ÓÌ¾¤¬¤¢¤ë¡©
Æ£ß·¡§¥Á¥ã¥ê¡ª
Âç¿¹¡§°ã¤¤¤Þ¤¹¡ª
¼ã°æ¡§ÆóÎØ¼Ö¡ª
Âç¿¹¡§¤Ç¤â²¶¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¡ª
¼ã°æ¡§¤¨¡¼¡¢¥Á¥ã¥ê!!
Âç¿¹¡§°ã¤¦¤Ç¤·¤ç¡£¤¨¡¢¤³¤ìÃÎ¤é¤Ê¤¤¡©
¼ã°æ¡§Åìµþ¤Ç¤âÉáÃÊ¤«¤é¸À¤¦¡Ä¡Ä¡©
Âç¿¹¡§¸À¤ï¤Ê¤¤¤Í¡ª ¤Ç¤â¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡Ö¤¢¡¼¡¢¤Ê¤ó¤«¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¡ª¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¡£
¼ã°æ¡§ÆóÎØ¡Ä¡Ä¥Ï¥ó¥É¥ëÉÕ¤ÆóÎØ¡ª
Æ£ß·¡§¤ê¤ó¤ê¤ó¡ª
Âç¿¹¡§¤³¤ì¤Ïµ¼²»¸ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¢¡Á¡£
¼ã°æ¡§¤¨¤Ã¡© ¤Ç¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡©
Âç¿¹¡§²¶¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡ª Æ¬¤ÎÊ¸»ú¤Ï¡Ö¤±¡×¡ª
Æ£ß·¡§¥±¡¼¥¿¡¼¡ª
Âç¿¹¡§¤ª¡¼¡ª ¤½¤³¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤¿¤é½Ð¤ë¤À¤í¡ª
¼ã°æ¡§¥±¡¼¥¿¡¼¡Ä¡Ä¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¡ª ¥¹¥±¡¼¥È¡ª
Âç¿¹¡§¡Ö¥±¥Ã¥¿¡×¡ª
¼ã°æ¡§¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤ï¡Á¡ª
Âç¿¹¡§²¶¡¢Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡ª
Æ£ß·¡§¤Ê¤¡¤¤¡©
Âç¿¹¡§¤¢¡¢¤Û¤ó¤È¡ª
¼ã°æ¡§¤¨¡¢½³¤ë¤«¤é¡©
Âç¿¹¡§ÃÎ¤é¤¡¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ã¥¯¥¤¥º¤ÎÅú¤¨¤È´¶ÁÛ¡ä
Æ£ß·¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡ª ¤³¤¦¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ËÆü¾ï²ñÏÃ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Í¡£
Âç¿¹¡§¤Ç¤â¡¢¥·¥ã¥Ó¥·¥ã¥Ó¤ÏÃÎ¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Á¡ª¡Ö¥·¥ã¥Ð¥·¥ã¥Ð¤·¤Æ¤ë¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¸À¤¦¤±¤É¡£
Æ£ß·¡§¸À¤¦¤è¤Í¡ª
¼ã°æ¡§¤Ç¤â¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡ª
Æ£ß·¡§³Ú¤·¤¤¤Ê¡ª
Âç¿¹¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
