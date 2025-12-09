欧州株 高安まちまち、前日の米株安で神経質な地合いに
東京時間19:36現在
英ＦＴＳＥ100 9645.16（+0.07 +0.00%）
独ＤＡＸ 24150.91（+104.90 +0.44%）
仏ＣＡＣ40 8074.53（-33.90 -0.42%）
スイスＳＭＩ 12969.66（-11.76 -0.09%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:36現在
ダウ平均先物DEC 25月限 47812.00（+19.00 +0.04%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6861.75（+6.00 +0.09%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 25684.50（+20.50 +0.08%）
