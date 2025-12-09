欧州株　高安まちまち、前日の米株安で神経質な地合いに
東京時間19:36現在
英ＦＴＳＥ100　 9645.16（+0.07　+0.00%）
独ＤＡＸ　　24150.91（+104.90　+0.44%）
仏ＣＡＣ40　 8074.53（-33.90　-0.42%）
スイスＳＭＩ　 12969.66（-11.76　-0.09%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:36現在
ダウ平均先物DEC 25月限　47812.00（+19.00　+0.04%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6861.75（+6.00　+0.09%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　25684.50（+20.50　+0.08%）