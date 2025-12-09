上白石萌歌×高橋恭平×木村柾哉×中島颯太の“ロマンティック・タイプ”は？脳波測定で診断
映画『ロマンティック・キラー』（12月12日公開）のプロモーションとして、主演キャスト4人が映画の初鑑賞時に脳波を測定する試みが実施され、その様子と結果を収めた特別映像が9日、「JAPAN ROMANTIC PROJECT」内で公開された。
【動画】脳波でロマンティックタイプを診断
本作は、恋愛にまったく興味のない女子高生が、恋愛エネルギーを糧にする魔法使いによって仕掛けられる恋愛イベントから、逃げる、拒否する、ぶっ壊していく前代未聞の“恋愛ぶっ飛ばし系コメディ”。ヒロイン・星野杏子を上白石が演じ、彼女と急接近する3人の男子役を、高橋恭平（なにわ男子）、木村柾哉（INI）、中島颯太（FANTASTICS）が演じる。
今回の企画では、ソニーが研究開発中のヘッドバンド型脳波センサーを装着して、主演4人が本編を鑑賞。脳波データをもとに、「どのシーンで感情が大きく動いたのか」を情動推定技術によって解析。その結果をもとに、キャストそれぞれの“感じ方のタイプ”を診断するという、映画プロモーションと脳波測定を組み合わせた日本初の試み（東宝調べ）となった。
さらに、主演4人の診断結果に、新たに2タイプを追加した全6タイプのWEB診断サービス「ロマンティック・タイプ診断」の配信も決定。「生粋のロマンティック・キラータイプ」「現実的ロマンティックタイプ」「共感ロマンティックタイプ」「直球一直線ロマンティックタイプ」「夢見るロマンティックタイプ」「最高峰ロマンティックタイプ」の6つに分類され、公式サイトでいくつかの質問に答えることで、自分の“ロマンティックタイプ”を知ることができる。
本編の内容のみならず、プロモーションの仕掛けまで“ぶっ飛んだ”本作。新感覚ラブコメディとして、どこまで観客の心をつかめるのか、注目が集まる。
