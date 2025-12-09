タレント・俳優の朝日奈央さんが自身のインスタグラムで、先月に歌舞伎俳優の中村橋之助さんとの婚約を発表した俳優の能條愛未さんへの祝福を投稿しました。



【写真を見る】【 朝日奈央 】婚約発表の能條愛未さんを祝福「沢山の青春を一緒に過ごしました！」「だいすき×100」制服2ショットも投稿











朝日さんは、能條さんの婚約のお祝い会と思われる光景での2ショットを複数投稿。「愛未ーー！結婚おめでとう」と祝福を寄せ、「愛未と出会ってから15年」「初めて喋ったのが、高校一年生の時」「愛未に消しゴムを借してもらった時」と回想。







様々な思い出と共に「当時はお互いにアイドル活動をしていたので」「お仕事の事もいっぱい話したし」「沢山の青春を一緒に過ごしました！」と振り返り、制服2ショットや「だいすきx100！！」と書かれた複数のプリントシール画像を投稿しています。







朝日さんは「今でも仲良くてとっても大切な親友」「愛未の幸せそうな姿を見て私まで嬉しい気持ち」として、心からの祝福を送っています。









能條さんも、自身のストーリーズで「奈央ありがとう」「奈央のTシャツが」「時代を物語ってる笑」と返礼していて、二人の間の友情が垣間見えています。

【担当：芸能情報ステーション】