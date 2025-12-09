TeNYテレビ新潟

写真拡大

300年の歴史を受け継ぎます。新潟市の小学生が、自分たちで育てた地元の伝統野菜・寄居かぶを収穫しました。

（リポート）
「こちらの大きなかぶ、じつは小学生が育てたんです」

新潟市中央区の白山小学校の4年生たちが収穫したのは地元の伝統野菜・寄居かぶです。青々とした葉と土からのぞく真っ白なかぶ。子どもたちが次々と手を伸ばし引き抜いていきます。

〈児童〉
「めちゃくちゃでかいのあっちにあるよ」
Q）何個くらいとった？
「5個くらいかな。今まで毎日水やりとかして育ててきてよかったなと思います」

〈児童〉
「すごく大きくて立派なかぶに育ったなと思って上手に育ててきてよかった」

300年以上前から寄居地区で育てられているという寄居かぶ。地元の伝統野菜を受け継ごうと9年前から小学校での栽培が続いています。

児童たちは春と秋の2回収穫を行い、ことし6月には、自分たちで考えた漬物や味噌汁などのメニューを給食で味わいました。

9日は643個のかぶを収穫。地元の3つの飲食店に提供され、特別メニューとして味わえるということです。

〈児童〉
「洗うの冷たかったけど地域の人たちに渡すのとか考えてやると楽しかったです」
「お客さんにはおいしく食べてほしいし、白山小学校の寄居かぶはおいしいんだなってことを知ってもらいたいです」

地元の味覚・寄居かぶ。子どもたちがしっかり受け継ぎます。