Caravanが、毎年の恒例行事である新年祭『Caravan LIVE EXTRA 新年祭 2026 “HOMEWORK Special”』を2026年2月1日に川崎CLUB CITTA’にて開催。また、ニューアルバム『HOMEWORK #2』より「Life By Nature」のMVが公開となった。

今回の新年祭は“HOMEWORK Special”と題し、2003年に自主制作したCD『HOMEWORK #1』と、その22年後の2025年9月に続編的なアルバムとしてリリースされた『HOMEWORK #2』の2つのアルバムをバンドで披露。両作をバンドで再現するのは初めての試みとなり、音楽活動を開始したばかりのCaravanと現在のCaravanとが邂逅する内容となる。

バンドメンバーは、宮下広輔（pedal steel Gt）、高桑 圭（Ba）、椎野恭一（Dr）、堀江博久（Key）と、Caravanを支えるお馴染みの編成に。また、スペシャルゲストも続報にて発表される。

さらに、新年祭にて毎年恒例となっている来場者への“振舞い酒”は、カリフォルニア発スパークリングSAKE“SummerFall”に決定した。

なお本公演のチケットは、本日12月9日20時よりHARVEST ONLINE SHOPにてオフィシャル先行販売が開始される。

（文＝リアルサウンド編集部）