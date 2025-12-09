

ミュージカル『十二国記 ‐月の影 影の海‐』

柚香光、加藤梨里香らが出演するミュージカル『十二国記 ‐月の影 影の海‐』が12月9日に日生劇場で開幕した。



「十二国記」は、小野不由美による大河ファンタジー小説。1991年に刊行された『魔性の子』から始まり、翌年刊行された『月の影 影の海』でシリーズ化され、以降 30 年以上にわたり、熱烈な支持を受けながら書き継がれている。

2002年にはNHKにてアニメ化。2019年、18年ぶりとなる新作長編『白銀の墟 玄の月』が刊行された際には、社会現象ともいえる盛り上がりとなり、オリコン「2020年上半期本ランキング」１位を獲得した。

世代を超え、愛され続けている日本のファンタジー小説を代表するビッグタイトルが2025年12月に、初めて舞台化される。



「十二国記」は、我々が住む世界と、地球上には存在しない異世界とを舞台に繰り広げられる、壮大なファンタジー。

我々が住む世界の陽子と、異界に連れ去られた後の陽子という１人の女子高生・中嶋陽子を、本ミュージカルでは２人の女優が演じる。

異界に連れ去られた後の中嶋陽子(ヨウコ)を演じるのは柚香光。我々が住む世界の陽子は加藤梨里香が演じる。楽俊は太田基裕と牧島輝がWキャストで演じ、景麒は相葉裕樹が演じるほか、蒼猿（あおざる）役は玉城裕規が演じる。

脚本・歌詞は元吉庸泰、音楽は深澤恵梨香。演出は山田和也が手がける。

本作の公開舞台稽古が行われ報道向けに披露された。

動画はこれを収録・編集したもの。【動画4分】

（※ただし、牧島輝さんが楽俊を演じているシーンはオフィシャル提供映像です。）



