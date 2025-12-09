【動画4分】柚香光、加藤梨里香らが熱演 壮大なミュージカル『十二国記 ‐月の影 影の海‐』12月9日に日生劇場で開幕
柚香光、加藤梨里香らが出演するミュージカル『十二国記 ‐月の影 影の海‐』が12月9日に日生劇場で開幕した。
「十二国記」は、小野不由美による大河ファンタジー小説。1991年に刊行された『魔性の子』から始まり、翌年刊行された『月の影 影の海』でシリーズ化され、以降 30 年以上にわたり、熱烈な支持を受けながら書き継がれている。
2002年にはNHKにてアニメ化。2019年、18年ぶりとなる新作長編『白銀の墟 玄の月』が刊行された際には、社会現象ともいえる盛り上がりとなり、オリコン「2020年上半期本ランキング」１位を獲得した。
世代を超え、愛され続けている日本のファンタジー小説を代表するビッグタイトルが2025年12月に、初めて舞台化される。
「十二国記」は、我々が住む世界と、地球上には存在しない異世界とを舞台に繰り広げられる、壮大なファンタジー。
我々が住む世界の陽子と、異界に連れ去られた後の陽子という１人の女子高生・中嶋陽子を、本ミュージカルでは２人の女優が演じる。
異界に連れ去られた後の中嶋陽子(ヨウコ)を演じるのは柚香光。我々が住む世界の陽子は加藤梨里香が演じる。楽俊は太田基裕と牧島輝がWキャストで演じ、景麒は相葉裕樹が演じるほか、蒼猿（あおざる）役は玉城裕規が演じる。
脚本・歌詞は元吉庸泰、音楽は深澤恵梨香。演出は山田和也が手がける。
本作の公開舞台稽古が行われ報道向けに披露された。
動画はこれを収録・編集したもの。【動画4分】
（※ただし、牧島輝さんが楽俊を演じているシーンはオフィシャル提供映像です。）
公式サイトはこちら。
https://www.tohostage.com/12kokuki/
【原作】小野不由美『月の影 影の海 十二国記』（新潮文庫刊）
【脚本・歌詞】元吉庸泰
【音楽】深澤恵梨香
【演出】山田和也
ヨウコ（中嶋陽子）：柚香 光
陽子（中嶋陽子）：加藤梨里香
楽俊（らくしゅん）：太田基裕・牧島 輝（Wキャスト）
蒼猿（あおざる）：玉城裕規
舒栄（じょえい）：原田真絢
延王（えんおう）：章平
景麒（けいき）：相葉裕樹
新井海人 伊藤俊彦 今村洋一 岩城舞 植木達也 桜雪陽子 岡山玲奈 木村和磨 木村優希 熊野義貴 小林風花 小宮山稜介 篠本りの 鈴木里菜 砂田理子 轟晃遙 豊田由佳乃 船粼晴花 町田慎之介 松村曜生 三浦優水香 三上莉衣菜 矢野友実 山名孝幸 吉田萌美
2025年12月9日（火）～29日（月）／東京・日生劇場
2026年1月6日（火）～11日（日）／福岡・博多座
2026年1月17日（土）～20日（火）／大阪・梅田芸術劇場 メインホール
2026年1月28日（水）～2月1日（日）／愛知・御園座
