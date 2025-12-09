Á°ÅÄ·òÂÀ¤Ë¹Åç¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¡¡¸µµåÃÄÊÔÀ®Ã´Åö¤Î¸«²ò
¡¡¹Åç¤Ç310»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿ÀîÃ¼½ç»á¡Ê65¡Ë¤¬¡¢¹â¶¶·ÄÉ§»á¡Ê68¡Ë¤ÎYouTube¡Ö¤è¤·¤Ò¤³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£¸µµåÃÄÊÔÀ®¤ÎÎ©¤Á¾ì¤«¤éÁ°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¡Ê37¡Ë¤Ë¹Åç¤¬¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÈÍýÍ³¡É¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÀîÃ¼»á¤Ï¹Åç°ì¶Ú¡£¸½Ìò°úÂà¸å¤ÏÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤ò·Ð¤Æ¡¢2006Ç¯¤«¤éÊÔÀ®¥°¥ë¡¼¥×Ä¹¤âÌ³¤á¡¢¹õÅÄÇî¼ù»á¤Î¹ÅçÉüµ¢¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÚÅ·Æþ¤ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Á°ÅÄ¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÎÆüËÜµå³¦Éüµ¢¤ËºÝ¤·¸ÅÁã¡¦¹Åç¤¬¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¼«¿È¤ÎSNS¤ÇÌÀ¤«¤·¡¢¹Åç¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤ÏµåÃÄ¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÀîÃ¼»á¤Ï¹õÅÄ¤ÈÁ°ÅÄ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼»þÂå¤ÎµåÃÄ¡Ê¹Åç¡Ë¤È¤ÎÀÜÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ËÉüµ¢¤¹¤ëÄ¾Á°¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹õÅÄ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡ÊÊÆµå³¦¤Î¡Ë20²¯±ß¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½³¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤¬¡È¹õÅÄ¤ÎÃËµ¤¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤æ¤¨¤ó¤Ç¡¢Á°ÅÄ¤Î¥±¡¼¥¹¤È¾õ¶·¤ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬°ã¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¶¶»á¤â¡Ö¥«¡¼¥×¤Ï¼ã¤¤¥ä¥Ä¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ó¤Èº¤¤ë¤ó¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¡Ä¤Ã¤Æ°ú¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤ó¡×¤ÈÊäÂ¤·¤¿¡£
¡¡ÀîÃ¼»á¤Ï¡Ö¥«¡¼¥×¤Ï¾Íè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¡£»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡¢¤È¤«¡×¤È¡¢¾ÍèÅª¤Ê¤³¤È¤â¸«±Û¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£
¡¡¹â¶¶»á¤â¡Ö¤½¤³¤Ï¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¹õÅÄ¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡×¤È¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£