¡¡ÎëÌÚ·ûÏÂÇÀ¿åÁê¤Ï£¹Æü¤Î½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ¼«¿È¤¬Äó¾§¤·¤¿à¤ª¤³¤á·ôá¿ä¾©¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÌîÅÞÂ¦¤«¤éÄÉµÚ¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡Æ±°Ñ°÷²ñ¤Ç¤ÏÊäÀµÍ½»»¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¿³µÄ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÌîÅÞÂ¦¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÅÀ»Ù±çÃÏÊý¸òÉÕ¶â¤Î¤ª¤³¤á·ô¤ËÂÐ¤¹¤ë³èÍÑ¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤ê¹â»ÔÀ¯¸¢¤È¼Áµ¿¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î»³²¬Ã£´Ý½°±¡µÄ°÷¤Ï¤ª¤³¤á·ô¤ò¿ä¾©¤¹¤ëÎëÌÚ»á¤ËÂÐ¤·¡ÖÎã¤¨¤Ð°õºþ¤äÍ¢Á÷¥³¥¹¥È¤È¤«¡¢¤µ¤Þ¤¶¤ÞÍ¾·×¤Ë¤«¤«¤ë¤È¤¤¤Þ¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡¢ÉÔ²Ä²ò¤Ê¤Î¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢¡ÊÎëÌÚ»á¤¬¡ËÈó¾ï¤Ë¤½¤³¡Ê¤ª¤³¤á·ô¡Ë¤Ë¤³¤À¤ï¤ë»ÑÀª¤ò¤ß¤»¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÀ²È¤µ¤ó¤Î¤ªÎ©¾ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤ª¤³¤á¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Çþ¤âÂçÆ¦¤â¡¢²Ì¼ù¤âÍïÇÀ¡¢ÃÜ»º¤ÎÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤³¤á¤Ï¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤Ç¤â¡¢¿©ÎÁÉÊÁ´ÂÎ¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤³¤á¤À¤±¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÈó¾ï¤Ë¸Ç¼¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÊÌ¤ÎÀ¯ºöÌÜÅª¤¬¤Þ¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÌä¤¦¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÎëÌÚ»á¤Ï¡Ö¤Þ¤º¡¢»ä¤¬²¿¤«¡¢¤ª¤³¤á¤À¤±¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤³¤Î¾ì¤ÇÀµ¼°¤Ë¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¿©ÎÁÉÊ¤ÎÊª²Á¹âÆ¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ù±ç¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤â¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¤ª¤³¤á·ô¤ÎÇÛÉÛ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÅÅ»Ò¥¯¡¼¥Ý¥ó¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¾¦ÉÊ·ô¤Ê¤É¡¢³Æ¼«¼£ÂÎ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ç¤¤ë¤À¤±ÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¯Â®¤ä¤«¤Ê¼Â»Ü¤¬¿Þ¤ì¤ëÊýË¡¤òÁªÂò¤·¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢»³²¬»á¤Ï¡ÖÇÀÁê¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¼Ô²ñ¸«¤ò¤ß¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤êÈó¾ï¤Ë¤´¼¹¿´¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¤ß¤¨¤ë¡£¤¢¤¿¤«¤â¡Ø¤ª¤³¤á·ô¡Ù¤·¤«ÍÑÅÓ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÅÁ¤¨Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÉµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÎëÌÚ»á¤Ï¤¢¤Þ¤êÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤º¡Ö¤ª¤³¤á·ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢»ä¼«¿È¤¬¤ª¤³¤á¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ª¤³¤á·ô¤Î¤³¤È¤Ï¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»È¤Ã¤¿¤³¤È¤â»ä¼«¿È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃúÇ«¤Ë¡¢¡Ê¤ª¤³¤á·ô¡Ë¤½¤Î¤â¤Î¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò´Þ¤á¤ÆÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤È¤·¤Æ¼ÁÌä¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÀâÌÀ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¼¡Âè¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
