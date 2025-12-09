どうだった？ ヨドバシ「2026年 夢のお年玉箱」追加抽選の結果が発表中
ヨドバシカメラのECサイト「ヨドバシ・ドット・コム」にて、「2026年 夢のお年玉箱」追加抽選分の結果が12月9日18時から順次発表されている。10日午前4時には全ユーザーへ抽選結果が発表される予定だ。
「2026年 夢のお年玉箱」追加抽選の結果が順次発表されている
当選したユーザーには当選お知らせメールが届くほか、ショッピングカートに当選商品が追加されている。購入する場合は2025年12月11日23時59分までに、支払いを含めた注文手続きを終える必要がある。支払い期限内に購入しない場合は自動でキャンセルとなる。
当選商品の購入先はヨドバシ・ドット・コムのみ。注文後の返品や交換はできない。また、支払いは「クレジットカード決済」「コンビニ払い」「ゴールドポイント利用」のみ。配送時期は2025年12月28日から順次で、日時の指定は不可。
