「東京コミコン」が謝罪 ジョニー・デップサイン会＆撮影会の大幅遅延・スケジュール変更 今後の対応は「慎重に協議」【全文】
【モデルプレス＝2025/12/09】「東京コミコン2025」運営事務局が、米俳優ジョニー・デップのサイン会・撮影会当日の進行に大幅な遅延やスケジュール変更があったことについて、9日に公式サイトを通じて謝罪した。
【写真】ジョニー・デップのサイン＆撮影会、遅延のお知らせ
運営事務局は「このたび、東京コミコン2025におきまして、ジョニー・デップ氏サイン会・撮影会の運営に関し、当日の進行に遅延やスケジュール変更等が生じ、楽しみにお待ちいただいていた皆様に多大なるご迷惑とご不便をおかけする結果となりましたことを、東京コミコン運営事務局として深くお詫び申し上げます」と謝罪。「現在、公式サイトへのお問い合せや来場者アンケート、ならびにお電話・メールなどを通じて、多くのご意見をお寄せいただいており、これらのご意見を私どもは真摯に受け止めております」と伝えた。
未使用となったチケットについて「キャンセル対応は既に開始させて頂いております。キャンセル方法につきましては、各種販売元サイトにお問い合わせください」と呼びかけ。「本件につきましては現在、本イベントの運営状況およびお寄せいただいているご意見を踏まえ、関係各所と連携のうえ、状況の整理と今後の対応について慎重に協議を行っております」と今後の対応についても改善に努めるとしている。
7日「東京コミコン2025」にて開催されたジョニー・デップのサイン会・撮影会を巡っては大幅な遅れがあり、公式Xでも「18時以降も対応いたしますが、延長時間につきましては未定となります」と伝えられていた。（modelpress編集部）
平素より東京コミコンをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
このたび、東京コミコン2025におきまして、ジョニー・デップ氏サイン会・撮影会の運営に関し、当日の進行に遅延やスケジュール変更等が生じ、楽しみにお待ちいただいていた皆様に多大なるご迷惑とご不便をおかけする結果となりましたことを、東京コミコン運営事務局として深くお詫び申し上げます。
現在、公式サイトへのお問い合せや来場者アンケート、ならびにお電話・メールなどを通じて、多くのご意見をお寄せいただいており、これらのご意見を私どもは真摯に受け止めております。
尚、未使用のチケットに対するキャンセル対応は既に開始させて頂いております。
キャンセル方法につきましては、各種販売元サイトにお問い合わせください。
本件につきましては現在、本イベントの運営状況およびお寄せいただいているご意見を踏まえ、関係各所と連携のうえ、状況の整理と今後の対応について慎重に協議を行っております。
改めまして、運営上の不手際によりご迷惑をおかけしましたことを重ねてお詫び申し上げるとともに、今後の運営体制の見直し・改善に努めてまいります。
何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
東京コミコン運営事務局
