【GUコラボ】が値下げ中だーーーッ！ 完売前にゲット推奨♡「高見えコート」

冬本番のアウター選びは、実用性はもちろん“今っぽさ”も外せないところ。そこで今チェックしたいのが、【GU（ジーユー）】×【rokh（ロク）】のコラボコレクションから登場している「高見えコート」。遊び心のあるディテールと洗練されたシルエットが魅力のコートが、今なら嬉しいプライスダウン中という絶好のタイミング！ 今回は、そんな注目のコートをスタッフさんのスタイリングとあわせてご紹介。売り切れる前に、ぜひゲットして。

デザインディテールが光るショート丈トレンチ

【GU】「ショートトレンチチェックコート by rokh」\1,990（税込・セール価格）

クラシックなトレンチをベースにした、遊び心のあるデザインが際立つ1着。立体的な袖のフォルムに加え、背面のギャザーが生むやわらかなコクーンシルエットなど、コラボコレクションならではのディテールが光ります。今季トレンドのショート丈で、エッジをきかせつつ軽やかに着こなせそう。ゆったりとしたサイズ感で、セーターやスウェットの上からもOK。

プレイフルで大人可愛いミックスコーデ

ショート丈のコートには、あえて重めのボトムスを合わせてバランスを楽しむのもおすすめです。スタッフのMikotoさんは、同素材のスカートを取り入れたコーデを紹介。ヘビーウェイトのパーカーを合わせて程よくカジュアルダウンした、ミックススタイルに。ラフにクシュクシュと緩ませた白ソックスも、見逃せないスタイリングポイント。旬なチェック柄もさりげなく映え、オシャレ感度の高い着こなしです。

上品に今っぽさを取り入れられるショート丈ダッフル

【GU】「ダッフルコート by rokh + X」\3,990（税込・セール価格）

ダッフルコートもショート丈展開で旬の表情に。エッジがきいたシルエットながら、ディテールや色づかいはトラッドそのもの。モードかつ上品な雰囲気を引き出してくれそうです。公式サイトによると、「膨らみのあるニードルパンチ加工を施したやわらかい素材」「フードの取り外しが可能な2way仕様」とのことで、高見えも狙えつつさまざまな着こなしに合わせやすそうです。

気負わず着られるほど良い丈感

スタッフのMegumiさんは、巻きスカートとパンツがセットになった、ラップパンツを合わせてひと癖あるコーデに。トレンド感がありつつも、どこかコンサバなムードも漂い、大人に似合うスタイリングです。ショート丈とは言っても身長156cmのMegumiさんの腰にかかるくらいの丈感で、合わせるボトムスに悩むことなく気軽に羽織れそう。いつものワンツーコーデにプラスワンで取り入れるだけで、旬な着こなしにアップデートできるかも。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S