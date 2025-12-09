こりゃ眼福だーーーッ♡【ミスド】見つけたら即買い推奨！「ファンシードーナツ」

【ミスタードーナツ】では、可愛いビジュアルの「ファンシードーナツ」が不定期で店頭に並びます。レア感も相まって、写真映えも狙えそうです。今回は、見かけたらラッキーなドーナツをご紹介します。

淡いピンクが可愛い「クッキー & ストロベリーリング」

ストロベリーチョココーティングの淡いピンクが可愛いドーナツ。たっぷりトッピングされたクッキーの食感も楽しめそうです。@megumiko_maniaさんによると「ふわっとした生地」がベースで、軽い食べ心地のよう。

ボーダー風のデコレーションを施した「リボンホワイトチョコレート」

リボンをのせたキュートなドーナツ。ホワイトチョココーティングにボーダー柄のようなデコレーションを施したプチ贅沢感のある仕上がりです。チョコドーナツ生地を使用しているせいか、@megumiko_maniaさんによると「見た目はかわいく、味は意外と“大人”」だそう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@megumiko_mania様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino