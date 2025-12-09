アイドルグループ「#2i2」（にーに）のメンバーだった森嶋あんりが2026年3月4日に自身初の写真集（KADOKAWA）を発売することを、5日までに発表した。発売決定記念に、大胆な誌面カットも公開した。



【写真】これぞ健康美！女性らしいS字ライン際立つ秘蔵ショット

初の写真集はアジア屈指のリゾート地であるフィリピンのセブ島と、自身が生まれ育った思い出の地である群馬で撮影。セブ島パートでは「現在の姿」として思う存分にリゾートデートを満喫する姿を、そして群馬パートでは「過去の回想」として幼馴染みと出会った頃に思いを馳せる姿を収めている。



また、発売決定記念として誌面カットも特別に公開。セブ島の澄んだビーチで撮影した水着カットを多数披露した。水着の胸元からは、アイドル生活で鍛えた美ボディをのぞかせた。



自身のX（旧ツイッター）では「初めての海外撮影で、セブ島に行かせていただきました。青い海とまぶしい太陽の中で、“今の私”をぎゅっと閉じ込めた一冊になっています」とアピール。深紅の水着を着用した、大胆なオフショットも掲載した。さらに「ずっと憧れていた写真集という形で、自分を表現できる機会をいただけたこと、本当に嬉しく思います。応援してくださる皆さんのおかげで実現した夢です。本当にありがとう」とファンに感謝した。



#2i2は森嶋のほか、十味、森嶋あんり、奥ゆい、天羽希純というメンバー。12月6日にラストライブを行い解散した。



（よろず～ニュース編集部）