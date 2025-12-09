PCの画面上にキャラクターを呼び出せるアプリ「Desktop Mate」のDLCとして、VOCALOMAKETSが展開する人気キャラクターの結月ゆかりを追加できる「Desktop Mate 結月ゆかり DLC」と、紲星あかりを追加できる「Desktop Mate 紲星あかり DLC」が2025年12月9日(火)に登場しました。3Dモデルは文倉十さん監修の新規3Dモデルを採用し、音声はVOCALOMAKETSが制作したものを収録しているとのこと。見た目やボイスが気になったので、実際に使ってみました。

Steam：Desktop Mate 結月ゆかり DLC

https://store.steampowered.com/app/3941640/Desktop_Mate__DLC/

Steam：Desktop Mate 紲星あかり DLC

https://store.steampowered.com/app/4018680/Desktop_Mate__DLC/

Desktop Mate本体は無料のアプリで、結月ゆかりと紲星あかりは上記のリンク先で有料DLCとして配信されています。DLCを購入したら、Desktop Mateを起動してから初期キャラクターのあいえるたんを右クリックして「キャラクター変更」をクリック。



すると、使用可能なキャラクター一覧が表示されます。「結月ゆかり」をクリック。



ゆかりさんがデスクトップ上に現れました。



サイズは1〜100の100段階で調整可能。



サイズ1だとこんな感じ。画面右下に小さなゆかりさんが立っています。



サイズ50。



サイズ100だとかなり大きくなります。



キャラクターの表示位置はマウスドラッグで調整可能。ウィンドウのタイトルバーの上に配置すると、腰掛けたり寝転んだりするモーションを披露してくれます。



タスクバーに寝転ぶゆかりさん。



モーションやボイスを動画で記録してみました。放置していると色んなモーションを見せてくれるほか、クリックしたり頭をなでたりするとボイス付きモーションで反応してくれます。

「結月ゆかり」を画面上に配置してみた【Desktop Mate】 - YouTube

アラーム機能も搭載されていて、時間になったらゆかりさんが大きくなって知らせてくれます。

結月ゆかりがPC画面で時間をお知らせ【Desktop Mate】 - YouTube

紲星あかりも画面上に呼び出してみました。



サイズ1。



サイズ50。



サイズ100。



紲星あかりのモーションも動画で記録してみました。

「紲星あかり」を画面上に呼び出してみた【Desktop Mate】 - YouTube

アラームもボイス付きです。

紲星あかりが時間がPC画面で時間をお知らせ【Desktop Mate】 - YouTube

Desktop Mateは3Dモデルを常に描画し続けるため、GPUにそれなりの負荷が掛かります。参考までに、Intel Core i7-1065G7を搭載したノートPCの場合、Desktop MateのGPU使用率は65％前後でした。



「Desktop Mate 結月ゆかり DLC」と「Desktop Mate 紲星あかり DLC」はどちらも税込2200円です。なお、Desktop MateはSteam上の掲示板で今後のアップデート計画を発表しており、複数キャラクターの同時出現機能やVRMファイルの読み込み機能の追加予定が明かされています。また、新たな対応キャラクターも続々と発表されており、2025年12月15日(月)には「ヨシ！」で有名な仕事猫を追加する「Desktop Mate 仕事猫 DLC」がリリース予定です。