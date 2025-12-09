12月、高知市の女性2人が詐欺の被害に遭い現金あわせて約123万円をだまし取られたことがわかりました。



警察によりますと12月2日から5日にかけて高知市の70代の女性が動画アプリを閲覧中に「動画を見てギフトをもらおう」という広告をクリックしたところアプリのダウンロードを指示するメッセージが届きました。



さらに『「いいね」を押してスクリーンショットを撮って送れば報酬がもらえる』などと指示され女性が指示通りに操作すると資金が増えたため、一部を引き出そうとすると「出金手続きをするにはお金を振り込む必要がある」などと言われ現金約58万円を振り込みだまし取られたものです。





また、12月4日から8日にかけて高知市の20代女性がコミュニケーションアプリを閲覧していたところ「お家で稼げる仕事」などと書かれた投稿を見つけ添付のIDを追加しました。女性は会社のショッピングサイト上で商品の注文をすることで「4日間連続出勤で8万円、最大で68万円を受け取れる」などと説明を受け送られてきたURLからアカウントを取得しました。女性のアカウントの残高が不足すると相手から「不足分を入金することで補うことができる」などと言われ電子マネーや現金あわせて約65万円を振り込みだまし取られました。警察はSNSに掲載されている副業を勧める広告はほとんどが詐欺だと注意を呼び掛けています。