まさか！盗まれたのは防犯用に買った監視カメラ…店先の置き配ドロボー慣れた犯行の一部始終「常習犯だろうな」

神奈川・横浜市内の焼き鳥店で狙われたのは焼き鳥ではなく、店先に置かれていた宅配物、“置き配”でした。

置き配泥棒が現れたのは、11月29日、開店1時間前の午後5時ごろ。

映像からは、置き配に視線をやりながら店の前をウロウロする、ベージュのコートにスカート姿の人物が確認できます。

タイミングを見計らっているのでしょうか、歩行者が行き交う中、建物の陰に身を隠す様子も確認できます。

一度、映像から姿を消した置き配泥棒でしたが、再び現れたその時でした。

置き配に素早く近づくと、周りが見ていない一瞬の隙をついて持ち去っていきました。

やきとり たにむら・店主：

40代とかそのくらいの女性。ほぼノールックで堂々とスパって何気なく取るってことは、初犯じゃないというか常習犯なんだろうなと。

盗まれたのは、店先に新しく取り付ける予定だった“防犯カメラ”。

やきとり たにむら・店主：

防犯のために買った物が盗まれるって「どういうことだ？」っていう感じですよね。（Q.今後置き配する予定は？）こうなった以上はできないですね。

警察は窃盗事件として、置き配泥棒の行方を追っています。